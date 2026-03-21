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15檔EPS年年增 三金鎖碼 躍反攻先鋒
台股陷入區間震盪，擁有堅實基本面支撐的個股將有望成為資金首選，其中，奇鋐、中華電、台達電等15檔基本面暢旺股，每股純益（EPS）已連四年繳出正成長成績單，今年也有望持續成長，可挑戰連五增佳績，並吸引三大法人3月來積極進場。在基本面及籌碼面雙多下，將成為台股反攻領航員。
統計至昨（20）日，在已經公告2025年財報的企業中，包含散熱模組龍頭奇鋐（3017）、電源供應器龍頭台達電、AI伺服器組裝廠緯創、懸臂式探針卡廠龍頭旺矽、無塵室及機電工程整合廠亞翔、台灣濕式製程設備龍頭廠商辛耘、美妝生活雜貨龍頭寶雅、公股金控第一金、華南金、半導體股矽統、竹陞科技、廚具連鎖通路龍頭櫻花、以及「電信三雄」中華電、台灣大、遠傳等15檔，寫下EPS連續四年步步高升紀錄，且機構法人預估2026年的EPS仍會繼續成長，在基本面亮眼之下，吸引三大法人3月來不畏中東戰火逆勢買超逾億元。
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