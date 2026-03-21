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就市論勢／AI 主題 布局核心
盤勢分析
台股昨（20）日劇烈震盪，早盤開高，展現重新挑戰34,000點關卡企圖心；然在中東情勢未解下，終場收33,543點，跌145點。
針對近期盤勢，市場主要聚焦財報表現、密集的法人說明會與座談、輝達GTC推高AI供應鏈及AI受惠族群股價表現，包括CPO供應鏈，探針卡、PCB與半導體設備，相對吸睛。
市場相對偏好新興需求、價格調漲等議題，上游表現優於下游組裝業者，資金在電子類股中輪動，傳產僅原油塑化類股表現較佳。
投資建議
就基本面或題材面，GTC大會登場後，目光聚焦AI能更簡單主動解決問題，顯示未來AI應用無所不在，說明過去四年全球進入AI時代所需的算力投資及應用需求有望持續高成長，市場仍有很大空間，AI仍是投資核心布局。
投資建議上，漲幅與波動呈現正相關，部分AI主題標的創高，股價波動放大，操作上不追高，可把握中東戰爭提供的進場點。AI帶動下產業陸續出現漲價，顯示供需結構改善，漲價題材也是近期投資主軸。
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