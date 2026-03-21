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一周熱門零股／0050、台積 交投重點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於聯準會（Fed）利率會議、中東情勢變化、經濟數據等多空因素，行情激烈震盪，投資人雖仍藉零股逢低進場，但卡位已見降溫，其中元大台灣50（0050）等ETF，以及台積電、鴻海等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美以、伊在中東爆發衝突，國際油價大幅上漲，Fed召開利率決策會議，主席鮑爾會後表示，當前政策已具限制性，足以讓通膨在下半年回到2%水準，但中東戰火造成油價上揚對通膨升溫壓力依舊存在，通膨前景更難判斷，後續變化仍將影響美股、台股走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、鴻海、南亞科、華邦電、群益台灣精選高息、力積電、群創、旺宏、華通，十檔標的交易量從3,219萬至681萬股，較上周降溫。

法人表示，美國、以色列與伊朗衝突未見緩解，且各方都採取強硬態度，油價逐步走高，通膨疑慮轉深，加上美經濟數據走軟，皆不利改善風險情緒，整體而言，長期雖看好AI前景與美股表現，但因應油價飆升導致Fed決策更加謹慎，相關變化將是零股市場未來多空焦點。

華邦電 聯準會 通膨

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