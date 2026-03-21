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11家業績發表會 下周起跑
臺灣證券交易所為展現上市公司競爭優勢並提升資訊透明度，宣布自3月23日起接連舉辦AI及自行車兩大主題產業業績發表會。本次共邀請11家上市公司參與，分享企業近期財務業務情形與產業最新發展動態。
AI產業方面有七家代表性企業參與，由達明 （4585）3月23日率先展開。緊接著在3月30日至4月10日間，聯德控股-KY、力積電、景碩、耀登、全訊及所羅門等陸續發表。
4月7日特別安排「ASIC趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」專題演講，由資策會產業顧問兼組長鄭凱安主講，深入剖析當前AI核心技術與半導體載板及晶圓代工的連動趨勢。
自行車產業則展現高度凝聚力，包含巨大、拓凱、桂盟及美利達等四家指標性大廠，集中於3月25日召開。市場預期將透過這場盛會，了解品牌大廠及零組件供應鏈在後疫情時代庫存調整現況，以及未來全球自行車市場復甦動能與E-bike發展前景。
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