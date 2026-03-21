11家業績發表會 下周起跑

台股本周走勢震盪，呈現「短期反彈、中期震盪」格局，昨（20）日雖下跌145點，但全周上漲143點，最終收在33,543點。法人分析，原油價格走向已成為後市最關鍵變數，以布蘭特原油走勢進行「三情境」沙盤推演，若油價維持在100~110美元，大盤可能在33,000至35,000點區間震盪。

2026-03-21 01:01