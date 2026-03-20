股價30元以下的超值股東會紀念品來了

股東會旺季又要來了，近期也是最後買進股票可領股東會紀念品的熱門期間，不同於以往的是台股這兩年漲勢凌厲，買零股領股東會紀念品的小確幸漸漸消失，畢竟性價比差太多了，透過買零股領股東會紀念品還不如抱著好股票賺價差的幸福感滿滿；不過，仍有可讓投資人期待的超值股東會紀念品。

以目前股價30元以下，股東會紀念品仍屬超值者多為超商商品券，35或50元的商品券拿到手上還是相對實用許多，其他性價比高者尚有：沛波（6248）的滋補強身甲魚全沛；國際中橡（2104）的折疊環保提包；台橡（2103）的休閒運動襪子禮盒；幃翔（6185）的好無比洗衣精；元翎（4564）的洗碗精；南仁湖（5905）的小墾丁渡假村300元住宿抵用券。

此外，性價比高的股東會紀念品尚有：正隆（1904）春風官方購物商城AeSHOP折價券200元；輔信（2405）的康寧9吋湯盤；群創（3481）輕巧隨手杯；國鼎（4132）的彈跳保溫杯；力麒（5512）的老媽拌麵。

但零股股東要記得必須在各公司規定期限內完成電子投票，才能在指定期間領股東會紀念品。