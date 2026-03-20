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證交所赴美招商 深化台美創新資本鏈結

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所業務委員胡則華（前排右二）與「2026 Taiwan Demo Day 春季場」主辦單位「國發會SIT矽谷辦公室」、「Taiwan Next Foundation」及參與Pitch公司共同合影。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所業務委員胡則華（前排右二）與「2026 Taiwan Demo Day 春季場」主辦單位「國發會SIT矽谷辦公室」、「Taiwan Next Foundation」及參與Pitch公司共同合影。(臺灣證券交易所/提供)

為吸引美國優質企業來台上市並與當地新創生態圈建立連結，臺灣證券交易所攜手資誠聯合會計師事務所及中國信託證券於3月中旬率團前往美國矽谷及洛杉磯地區，與當地新創企業、創投業者(VC)及中介機構會談，並拜會北加州地區臺灣工商會，以及參與國發會Startup Island Taiwan (SIT)矽谷辦公室主辦之Taiwan Demo Day活動。並以「IPO in Taiwan-Empowering Enterprises through Taiwan’s Capital Market」為題進行簡報，更深化當地新創生態圈對臺灣成為「亞洲創新籌資平台」之政策目標認同。

台灣資本市場市值已躍升全球第七大股票市場，且隨著制度改革與鬆綁，創新板已成為加速新創產業進入資本市場的首選。透過本次的招商活動，證交所不僅在當地新創生態圈拓展台灣資本市場的能見度，更獲得多家企業對加入台灣資本市場表達興趣。

為響應國發會「AI新十大建設政策」，並積極推動亞洲創新籌資平台，打造台灣成為亞洲的那斯達克，積極發展台灣創新板。證交所此行計與12家美國新創公司、5家矽谷創投(VC)、1家私募基金(PE)及2家當地的律師及會計師事務所會談，拜訪企業產業涵蓋高效能運算(HPC)、半導體、AI機器人及生技醫療等產業。並於國發會SIT矽谷辦公室主辦的「2026 Taiwan Demo Day 春季場」進行簡報，另與北加州地區台灣工商會及SIT矽谷辦公室舉辦的座談會中，向與會者分享台灣資本市場優勢與創新板上市條件，展現台股流動性佳、高估值、外資交易投資活絡等特點，適合前瞻產業加入台灣資本市場。

證交所透過這次赴美招商行程宣傳台灣資本市場表現及國際化，吸引企業來台上市，並結合「台灣供應鏈」群聚效應與「國際資本」的優勢，推升市場長期成長動能。此外，證交所此行亦積極宣傳「2026 台灣周（Taiwan Week）」的新創競賽以突顯台灣對新創企業支持及投入資源，更加深當地新創生態圈對台灣資本市場的認同。

展望未來，證交所將透過中介機構、國際創投、私募基金、創新生態圈等網絡持續深化與矽谷地區的連結，並由專責團隊提供海外企業專業完善的上市服務，積極發掘潛力外國企業來台上市，加速匯聚創新企業上市聚落，朝亞洲創新籌資平台目標邁進。

資本市場 證交所 新創企業

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