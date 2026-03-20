外資賣超近400億元 大舉調節華邦電南亞科

台股今天下跌145.8點，收33543.88點，成交值新台幣9661.33億元；儘管三大法人賣超金額相較昨天收斂，但今天外資仍賣超近400億元，並大舉調節華邦電、南亞科等記憶體類股。

觀察三大法人籌碼動向，自營商賣超101.05億元，投信買超12.77億元，外資及陸資賣超399.85億元。

根據台灣證券交易所資料，外資賣超前5名中，華邦電以13萬2952張居冠，其次為南亞科3萬3949張，其他依序為京元電子、元大台灣50，以及南亞。

外資買超前5名中，萬海以3萬4462張居冠，其次為中鋼3萬3587張，其他依序為長興、聯詠，以及統一超。

富邦投顧董事長陳奕光向中央社記者表示，中東戰事升溫，油價走勢成為牽動台股的重要變數，推演3種情境，若油價在每桶100至110美元，台股指數區間約落在32743點至34500點；若升至120至130美元，指數將下修至31529點至34000點；若攀升至130至150美元，則將回測3萬點關卡。目前觀察，市場較偏向第1種情境。

陳奕光指出，短線台股面臨的負面因素，包括融資餘額連續7日增加，顯示籌碼逐漸轉向散戶，結構偏弱；再來外資持續賣超，今天也賣超近400億元，光是今年3月累計賣超已超過7000億元，遠高於去年全年約5000多億元水準。此外，自營商賣超也達1521億元，市場籌碼面承壓。

不過他認為，台股仍具備中長期支撐動能，指數每下跌500點，市場低接買盤將逐步進場，有助形成支撐。在中小型股方面，櫃買指數仍處於高檔整理格局。