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健亞：與華威整併不僅著眼短期財務評價 更重長期布局與競爭優勢建立

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
易威生醫董事長林翰飛、健亞董事長陳正日前宣布兩家公司將整併。 記者謝柏宏／攝影
易威生醫董事長林翰飛、健亞董事長陳正日前宣布兩家公司將整併。 記者謝柏宏／攝影

健亞（4130）日前公告與易威（1799）換股併購，引發大股東強生（4747）質疑，強生近日強調不排除依法行使異議股東股份收買請求權。健亞20日發表最新聲明，強調這次整併不僅著眼於短期財務評價，更著重於長期產業布局與競爭優勢之建立。

健亞表示，與易威的整併是基於雙方在研發、製造及市場通路之高度互補性所進行之策略結合，並非單純財務性交易。易威於美國市場之研發與商業化能力，結合其當地cGMP製造基地，將有助於健亞產品加速進入美國市場並提升產品價值；反之，健亞於台灣之製造基礎與特色學名藥開發能力，亦可強化易威產品之成本競爭力與產品線延伸。

此種「研發—製造—市場」一體化之整合模式，將有助於提升產品開發成功率、縮短上市時程，並透過資源共享降低重複投入成本，進一步強化整體營運效率與規模經濟。相關整併綜效亦已於評價過程中納入整體考量，並反映於換股比例之合理性評估中。

健亞表示，針對本次交易可能涉及之資金需求與財務影響，董事會於評估過程中已充分考量且納入完整情境分析，並就資金調度、流動性管理及財務穩健性進行整體規劃。就整體財務結構而言，公司負債水準低、營運資金充沛，並具備良好資產基礎與資金調度能力，足以因應各項股東權利行使及未來發展需求，並持續維持公司財務與營運之穩定性。

此外，健亞也強調，本次股份轉換之換股比例，是依獨立專家出具之合理性意見所訂定。該意見書係採用市場法，並以可類比交易法及可類比公司法進行交叉驗證，已充分考量雙方公司之產業特性及市場條件。易威股份之流動性、股權結構及市場交易特性等因素，亦已納入評價衡量，並反映於整體估值結果中。另於雙方往來協商過程中，經營團隊亦已就雙方最新營運發展現況進行討論與評估，並將相關因素納入換股比例之整體考量基礎。

健亞指出，本次股份轉換案係依企業併購法及相關法令辦理，已設置併購特別委員會並委任獨立專家提供專業意見，相關決策係基於董事會之專業判斷與公司長期發展策略。

健亞呼籲全體股東，支持本次股份轉換案，加入易威與健亞整合後所打造之國際化平台。透過結合台灣製造優勢與美國研發及市場通路資源，雙方將共同建立「美台合作」之生醫發展模式，提升產品價值與市場競爭力，並為股東創造長期且可持續之成長動能。

本次整併不僅著眼於短期財務評價，更著重於長期產業布局與競爭優勢之建立。公司相信，透過資源整合與策略協同，將可實現企業價值提升，並促進產業升級，邁向生醫產業「共創多贏」之局面。

財務

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