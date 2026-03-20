華新處分華東科技股票共6000張 處分利益約1.9億元

台股20日受到熱門族群下跌拖累，指數出現震盪走勢，終場下跌145.8點，跌幅0.43%，收33,543.88點，法人認為，全球持續受戰爭發展及油價走勢影響，目前台股仍維持資金輪動的健康態勢，短期仍須留意地緣政治風險造成波動加劇，同時提醒近期台股布局的四大要點。

2026-03-20 18:07