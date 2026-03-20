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華新處分華東科技股票共6000張 處分利益約1.9億元
華新（1605）日前公告，處分華東科技股票共6,000張，處分金額為每股約56.23元，總金額共3億3,738萬元，處分利益約1.9億元，處分目的為因應公司長期資金規劃。
華新先前董事會決議通過，處分華邦電以及華東科技股票，預計處分華邦電股共3萬張，華東科技共6,000張，其中3,000張已於去年12月15日完成處分。
華新為華東科技董事，此次處分後仍持有103,628,376股，持股比例約20.02%，顯示此次調節屬於部分實現獲利，並未動搖長期持股布局。
據公告，截至目前為止，華新持有華東科技有價證券金額約26.66億元，占總資產比重達80.44%，占股東權益比例達107.91%。
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