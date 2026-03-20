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本週台股上漲143點 上市公司總市值升至109.35兆元

中央社／ 台北20日電

中東戰爭延燒，台股高檔震盪，今天集中市場指數以33543.88點作收，週漲143.56點或0.43%，終止連2跌。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值略微回升至新台幣109兆3481億元，較上週增加約4675億元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為電子通路類指數上漲8.64%，跌幅最大為生技醫療類指數下跌4.22%。其他未含金融類指數上漲136.18點，漲幅約0.46%；未含電子類指數下跌44.51點，跌幅約0.22%；未含金融電子類指數下跌64.01點，跌幅約0.46%。

本週全體上市股票成交金額為4兆1391億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆6013億元，占全體上市股票交易金額比重38.69%；電子零組件類成交金額9062.47億元，占比21.89%；電腦及週邊設備類成交金額2839.65億元，占比6.86%。

另外本週全體上市股票成交量週轉率為4.37%，成交量週轉率前3名產業為光電類18.99%，電子零組件類13.63%，和玻璃陶瓷類12.08%。

累計今年初開盤迄今共48個交易日，集中市場總成交金額為39兆3346億元，市場日平均成交金額8194.72億元，股票成交量週轉率41.78%，股票日平均成交量週轉率0.87%。

上市公司 成交量 指數

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