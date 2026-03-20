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達明、力積電、景碩等11家上市公司業績發表會 3月23日起強力登場
臺灣證券交易所將於3月23日起舉辦包括「AI」及「自行車」產業共11家上市公司業績發表會，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度，並於4月7日舉辦「ASIC趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」專題演講。
「AI產業」公司有：達明（4585）、聯德控股-KY（4912）、力積電（6770）、景碩（3189）、耀登（3138）、全訊（5222）、所羅門（2359）等7家陸續自3月23日至4月10日召開。「自行車業」公司有：巨大（9921）、拓凱（4536）、桂盟（5306）、美利達（9914）等4家集中在3月25日上演。
證交所指出，透過召開上市公司業績發表會，期能讓投資人更瞭解目前產業應用及趨勢，強化資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。
證交所表示，為強化上市公司財務健全、業務資訊透明度，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。各場次業績發表會投資人除可至現場參與外，亦可透過本公司WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)收看。
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