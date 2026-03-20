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台股看戰事臉色！外資連三周賣超逾千億元 法人提醒布局四大要點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

台股20日受到熱門族群下跌拖累，指數出現震盪走勢，終場下跌145.8點，跌幅0.43%，收33,543.88點，法人認為，全球持續受戰爭發展及油價走勢影響，目前台股仍維持資金輪動的健康態勢，短期仍須留意地緣政治風險造成波動加劇，同時提醒近期台股布局的四大要點。

台股周線小幅上漲143.56點，周線漲幅0.43%，法人資金動向上，外資連續3周賣超千億元以上的水準，惟金額持續下降，本周外資減碼1,652.66億元，自營商第4周減持56.1億元，投信法人則再度獨挑大樑，連續買超6周11.74億元，三大法人合計賣超1,697.02億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球持續受到戰爭發展及油價走勢影響，台股也出現大震盪，不過從盤下各類股表現來看，目前台股仍維持資金輪動的健康態勢，只要戰爭時間未持續拖延或是戰事影響擴大，則對台股影響相對有限，從歷史經驗來之後看往往能收復跌幅。

郭明玉進一步分析，回顧過去5次重大國際戰事的經驗，包括911恐攻、美國攻打伊拉克、克里米亞戰爭、俄烏戰爭、以哈衝突，雖然事件初期股市往往出現震盪甚至下挫，但隨著不確定性逐步消化，資金回流風險性資產。統計顯示，戰事發生後半年與一年，美股平均漲幅約12%、台股更有23%的上漲空間，顯示地緣政治衝擊多屬短線干擾，中長期趨勢仍回歸基本面與經濟成長動能。

郭明玉表示，雖然指數震盪，但熱門的AI相關題材如AI伺服器升級、輝達（NVIDIA）GTC大會等，仍舊推升相關族群投資熱度，下周尚有衛星展等題材支撐買盤。另外，根據統計，2025年全球半導體營收達7,750億美元，2026年可望提前突破1兆美元，隨地緣政治與AI快速成長，推動台灣半導體供應鏈加速全球化布局與擴產，台灣仍是重要根據地。

但郭明玉也提醒，短期仍須留意地緣政治風險造成波動加劇，近期台股布局宜買黑不買紅、選股不選市，以題材及落後補漲股區間操作，AI相關趨勢族群則建議在合理評價下長線持有。

三大法人 地緣政治 布局

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