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外資賣超399億…賣超華邦電13.29萬張最多 但竟買超這檔貨櫃股3.44萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股20日盤中高低點震盪達609.94點，終場收33,543.88點，下跌145.8點，三大法人僅投信買超，外資賣超399.86億元，統計外資賣超前兩名都是記憶體股，賣超華邦電（2344）13萬2,952張最多，其次是賣超南亞科（2408）33,949張，但竟買超萬海（2615）34,462張，居外資買超個股冠軍。

台股早盤如坐大怒神，大盤指數以33,719.85點開出後一度上漲至33,989.18點，低點則下滑至33,379.24點，高低點震盪609.94點，權王台積電（2330）以1,860元開高後一度拉升至1,870元，盤中翻黑，最後一盤爆24,094張賣單，股價收在最低的1,840元，下跌10元。

記憶體族群重挫跳水，南亞科、華邦電、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）等都遭摜殺至跌停板收盤，南亞科收在234元，下跌26元，華邦電收110元， 下跌12元；不過，力積電和旺宏（2337）則是上漲收盤；傳產股部分，鋼鐵股表現強勢，燁興（2007）、中鴻（2014）、千興（2025）、海光（2038）、新鋼（2032）漲停收盤，中鋼（2002）收19.45元，漲幅3.45%，官田鋼（2017）、聚亨（2022）、志聯（2024）、威致（2028）、彰源（2030）等也大漲。

台股終場收在33,543.88點，下跌145.8點，跌幅0.43%，三大法人賣超488.13億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超399.86億元，投信買超12.77億元，自營商賣超（合計）101.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.32億元，自營商（避險）賣超69.73億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超前兩名都是記憶體股，元大台灣50（0050）也續遭外資賣超，不過，外資買超前十名中，買超萬海最多，其次是買超中鋼33,587張，買超長興（1717）19,366張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

萬海 記憶體族群 華邦電

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台股20日早盤如坐大怒神，高低點達609.94點，終場仍下跌145.8點，收在33,543.88點，跌幅0.43%，成交量回升至9,661.33億元。觀察成交量前十名中，除了記憶體以外，還多了台新新光金（2887）和封測股菱生（2369）新面孔；成交值排行前十中有記憶體和高價股如台達電（2308）、貿聯-KY（3665），且雙雙創下歷史新高，其中外資連四買台達電。

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