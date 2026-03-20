記憶體 DDR4漲勢到頭？大摩推舊型Flash接棒 南亞科、華邦電剉咧等

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中形容，舊世代記憶體（Old Memory）轉向「嚴格精挑細選」（Turning Selective），DDR4漲勢雖強但動能恐趨緩，而舊世代Flash定價能力逐步回升。台廠中，大摩按讚旺宏（2337）、愛普*（6531），旺宏更列為「首選」；南亞科（2408）、華邦電（2344）皆下調至「中立」。

整體上，大摩科技產業分析師顏志天表示，當前記憶體產業進入分化階段，市場需重新區分舊世代產品與供應商。相較於DDR4，目前更看好傳統Flash的後市表現。雖然DDR4過去一年價格大幅上漲，但隨需求轉弱，預期2026年下半年定價動能將逐步放緩；反觀舊型Flash已逐步重掌定價權，MLC與傳統TLC產品的平均售價（ASP）可望於2026年下半年加速上行。

台廠中，大摩將「首選」股轉向旺宏、目標價由121元升至202元；維持愛普*「優於大盤」評等，目標價由555元升至700元。

南亞科與華邦電皆由「優於大盤」下調至「中立」，目標價分別由348元降至298元、由155元降至140元。

顏志天回顧，隨著產業循環推進，舊世代記憶體的超級周期由DDR4率先啟動，大摩早於2025年3月即上調華邦電評等，並於同年6月提出DDR進入超級周期的觀點；其後，NOR Flash與MLC NAND自2025年第4季起接續走強。考量舊世代記憶體整體可服務市場（TAM）相對較小，預期本波超級周期持續時間約為9個月至1.5年，略短於主流記憶體循環。

事實上，DDR4價格近期走勢強勁。顏志天分析，8Gb合約價自2025年2月的1.35美元，飆升至2026年2月的11.5美元，年增高達752%。短期來看，3月報價可望進一步上探17至18美元，但市場已出現部分中小型客戶抗拒情緒。

由於漲幅過大，供應商目前似乎開始釋出庫存調節供需。若2026年第2季價格無法有效站穩18美元以上，預期南亞科將面臨獲利了結壓力。

值得注意的是，傳統Flash有望成為下一個DDR4。顏志天預期，MLC與傳統TLC NAND在下半年將面臨更顯著的供給缺口，短缺幅度上看40%。目前全球2GB至64GB容量的NAND產能幾近消失，終端客戶庫存普遍僅剩6至9個月，供需結構轉趨緊繃。

在此情況下，旺宏估值有望上修，且被視為少數具備填補缺口能力的供應商，預估自2026年第1季至第4季，MLC與傳統TLC產品價格漲幅有望超過200%。此外，由於2028年與聯發科（2454）在IPD矽中介層（interposer）上的新機遇，愛普*後市盈餘可期。

另外，大摩雖預期南亞科與華邦電會有強勁盈餘，但從股價淨值比（P/B）估值與盈餘上修空間來看，股價上行空間有限。華邦電因DDR4行情過去12個月股價已大漲逾500%，而2026年DDR4價格仍將逐季走揚，但下半年漲勢可能趨緩；同時，隨著出貨量倍增及同業產能逐步開出，供需缺口已明顯收斂。南亞科則隨DDR4現貨價接近天花板，且長鑫存儲增加產能，預計2027年下半年起價格將下滑，因此皆評等下調至「中立」。