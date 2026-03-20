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高貴不貴？資金湧入千金股 外資連四買這檔電源股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股20日早盤如坐大怒神，高低點達609.94點，終場仍下跌145.8點，收在33,543.88點，跌幅0.43%，成交量回升至9,661.33億元。觀察成交量前十名中，除了記憶體以外，還多了台新新光金（2887）和封測股菱生（2369）新面孔；成交值排行前十中有記憶體和高價股如台達電（2308）、貿聯-KY（3665），且雙雙創下歷史新高，其中外資連四買台達電。

今日成交量前十名分別為力積電（6770）、群創（3481）、華邦電（2344）、主動統一台股增長（00981A）、南亞科（2408）、凱基台灣TOP50（009816）、瑞軒（2489）、群益台灣精選高息（00919）、台新新光金、菱生。分析成交量前十名，瑞軒、台新新光金、菱生都是新面孔，瑞軒收跌停，而菱生收漲停，台新新光金小漲0.82%。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、力積電、華邦電、南亞科、金像電（2368）、台達電、穩懋（3105）、群聯（8299）、鴻海（2317）、貿聯-KY。千金股中有四檔進榜，其中台達電、貿聯-KY都創下歷史新高，分別收1,475元和1,825元。

高價股近日受資金追捧，多檔頻頻創下歷史新高，股后穎崴（6515）再創歷史新高，收7,930元，僅僅12個交易日就大漲3,405元，急漲75.24%。旺矽（6223）也同步創高，收3,910元，漲幅逾5%。創新高的還有貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、智邦（2345）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、雍智科技（6683）。

外資也連四買台達電，貿聯-KY則轉賣為買，買超逾4,000張。輝達（NVIDIA）新世代AI伺服器對電力要求更高，800V高壓直流成為新寵，台達電旗下800V高壓直流系統將於今年第3季提前進入量產，較原規畫提早一季，同步推進的400V架構亦將於第3季導入。

台達電電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景指出，在新架構下，電源將由傳統內嵌於IT機櫃的模式，轉為外移至獨立電力機櫃。業界形容，電源已由配角轉為AI基礎設施的核心。

台達電電源與系統事業群總經理陳盈源說，台達電能在高壓直流架構完成多項突破，非常不容易，尤其資料中心需將電網約3萬伏特的中壓電轉換為800V，轉換倍率高達40倍，對電力電子技術與轉換效率要求極高，是極大的挑戰。

群益 貿聯 成交量

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