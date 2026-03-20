台股狂漲逾22％ 券商前二月獲利逾400億元創歷史新高

臺灣證券交易所公告，2月份全體證券商稅後淨利150.23億元，較上月衰退102.12億元、月減約40.47%；累計今年前二月全體證券商稅後淨利402.58億元，較去年同期成長266.76億元、年增約196.41%，受惠台股1、2月狂漲逾22％，使券商大賺並創下歷史同期新高。

證交所表示，2月份大盤總成交值約9.785兆元，較上月減少41.18%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；2月份自營之出售證券利益及證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退48.9億元、月減約39.94%；2月份證券商承銷業務淨利則較上月衰退8.95億元、月減約36.5%。累計今年前二月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長171.23億元、年曾高達691.84%；本期承銷業務淨利則較去年同期成長21.43億元、年增114.84%。