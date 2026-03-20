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台股火熱 全體證券商前2月大賺402億元年增196%
2026年台股持續火熱，根據台灣證券交易所統計，累計今年前2月全體證券商稅後淨利新台幣402.58億元，較去年同期大幅成長196.41%。
其中，隨著成交量放大，手續費收入增加，全體證券商今年前2月經紀業務獲利246.66億元，年增82.48%；證券商自營出售證券利益及證券評價利益也較多，前2月自營業務大賺195.98億元，比2025年同期大增6.9倍；承銷業務淨利40.09億元，年增114.84%。
單看2月，因碰上春節連假，台股休市天數多，2月全體證券商稅後淨利150.23億元，月減40.47%。
2月大盤總成交值約9.785兆元，較1月減少41.18%，全體證券商2月經紀業務獲利89.69億元，月減42.86%；自營業務獲利73.54億元，月減39.94%；承銷業務獲利15.57億元，月減36.5%。
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