台股火熱 全體證券商前2月大賺402億元年增196%

台股20日早盤如坐大怒神，高低點達609.94點，終場仍下跌145.8點，收在33,543.88點，跌幅0.43%，成交量回升至9,661.33億元。觀察成交量前十名中，除了記憶體以外，還多了台新新光金（2887）和封測股菱生（2369）新面孔；成交值排行前十中有記憶體和高價股如台達電（2308）、貿聯-KY（3665），且雙雙創下歷史新高，其中外資連四買台達電。

2026-03-20 17:28