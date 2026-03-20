群益金鼎證券深耕人才永續 獨立董事親自授課強化人力資本治理

群益金鼎證券（6005）3月17日舉辦「人才管理」專題訓練，旨在深化公司人才治理機制。群益金鼎證券始終深信，優秀人才是企業維持長期競爭力的核心基石，透過這次專案訓練，將進一步強化關鍵人才發展與組織培育制度，為公司長期永續經營厚植穩固基礎。

這次訓練的一大亮點，在於邀請群益證獨立董事蘇秋霞親自擔綱講師。蘇秋霞曾在外商銀行長期擔任人資高階主管，並於輔仁大學與金融研訓院擔任資深講師，在人力資源管理與公司治理領域具備深厚的實務經驗與專業造詣；這次親自帶領管理團隊精進人才管理視野，不僅展現董事會對於「人力資本治理」與「永續發展議題」的高度重視，更體現董事會參與人才培育的堅定承諾。

為時三小時的課程聚焦於人才辨識的精進與實務深化。蘇秋霞帶領管理團隊重新檢視並優化既有的人才管理制度，核心內容涵蓋「績效×潛力」九宮格模型（9-Box Grid）、人才發展方案及接班人計畫等系統化工具。透過這些機制，協助管理階層更精準地辨識關鍵人才與核心職務，並結合個人發展計畫（IDP）與動態培育方案，將人才管理由傳統的靜態評估轉化為動態發展，持續優化人才體系，進而提升公司整體戰力。

群益金鼎證券表示，這次訓練顯著提升管理層對關鍵人才議題的成熟度，將作為後續人才盤點、接班計畫及培育發展的重要基石，有效強化組織韌性。未來，群益金鼎證券將持續結合董事會的專業職能與治理資源，深耕人才發展、人權保障與公司治理的整合，以實際行動落實永續金融的承諾。