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股后穎崴奔漲停領軍 10檔千金股齊飆天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台股集中市場及櫃買市場20日收黑，但上市櫃仍有37檔千金股，股后穎崴（6515）衝上漲停7,930元領軍，合計有10檔千金股寫盤中及收盤新高價。

台股集中市場早盤以33,719.85點開出，盤中高點33,989.18點，低點則下滑至33,379.24點，高低點震盪609.94點，終場收33,543.88點，下跌145.8點；櫃買市場以330.3點開出，高點達334.64點，低點翻黑至325.61點，終場收328.4點，下跌1.39點。

盤中閃現39檔千金股，可惜金像電（2368）在創1,040元歷史新高後翻黑， 收盤再跌落千元之下，另外，高力（8996）早盤一度衝達1,005元，創歷史新高，首度突破千元，可惜隨後翻黑，終場收911元，台股收盤仍有37檔上市櫃千金股。

股后穎崴持續飆天價，早盤以7,480元開出，上漲270元，股價開高後再往上拉升，盤中衝上漲停7,930元鎖死到收盤，寫盤中及收盤歷史新高，朝8,000元關卡挺進；穎崴在3月初股價回測月線不破後往上急攻，統計12個交易日大漲3,405元，急漲75.24%。

穎崴2月合併營收8.73億元，月減1.5%，年減3.8%，主要受春節工作天數影響，但仍寫下歷年同期次高，累計今年前2月合併營收17.59億元，年增11.6%。

穎崴2月雖工作天數減少，但AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座Coaxial Socket及垂直探針卡MEMS Probe Card需求依舊強勁，產能滿載，2月營收維持高檔。

穎崴領軍創天價，旺矽（6223）、台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、聯亞（3081）、弘塑（3131）、嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、均華（6640）等也同步創盤中及收盤新高；另外，竹陞科技（6739）則是在盤中追平歷史高價的1,270元，不過終場下跌收在1,200元；37檔千金股中，除了穎崴漲停之外，雍智科技（6683）及AES-KY（6781）也以漲停板收盤。

穎崴

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