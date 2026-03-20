記憶體大逃殺！台股下跌145點 三大法人賣超488億元

台股20日早盤如坐大怒神，一度上漲至33,989.18點，隨後急殺翻黑至33,379.24點，高低點達609.94點，終場仍下跌145.8點，收在33,543.88點，跌幅0.43%，成交量回升至9,661.33億元，三大法人賣超488.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超399.86億元，投信買超12.77億元，自營商賣超（合計）101.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.32億元，自營商（避險）賣超69.73億元。

台積電（2330）收1,840元，下跌0.54%。美系外資發布報告，指出隨著中國長鑫存儲（CXMT）擴產，以及力積電（6770）未來將切入DDR4市場，預估2027年下半年起DRAM報價將轉弱，DDR4等舊世代記憶體產品供需缺口將逐步收斂，將南亞科（2408）、華邦電（2344）評級由「增持」調降至「持有」，並同步下修目標價。

這份報告使得這兩天強勢的記憶體族群重挫，南亞科、華邦電、威剛（3260）、晶豪科（3006）等都摜入跌停板，南亞科收234元，華邦電收110元。不過力積電和旺宏（2337）仍小漲。

高價股仍受資金追捧，穎崴（6515）再創歷史新高，收7,930元，僅僅12個交易日就大漲3,405元，急漲75.24%。旺矽（6223）也同步創高，收3,910元，漲幅逾5%。創新高的還有貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、智邦（2345）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達、雍智科技（6683）。

傳產部分，鋼鐵股五檔攻上漲停板，包括千興（2025）、燁興（2007）、中鴻（2014）、海光（2038）和新鋼（2032），中鋼（2002）收19.45元，上漲3.45%。中鋼、中鴻19日開出4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，中鋼盤價連四漲，且漲幅出現加速現象。