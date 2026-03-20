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全體證券商2月稅後淨利150億元、月減40% 累計402億元、年增196%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全體券商 2026 年 2 月損益統計。(資料來源：臺灣證券交易所)
全體券商 2026 年 2 月損益統計。(資料來源：臺灣證券交易所)

2026年2月全體證券商稅後淨利150.23億元，較1月衰退102.12億元，減幅40.47%；累計1至2月全體證券商稅後淨利402.58億元，較2025年同期成長266.76億元，增幅約196.41%。

2月大盤總成交值約9.785兆元，較1月減少41.18%，使證券商經紀手續費收入較1月衰退；2月自營的出售證券利益及證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較1月衰退48.9億元，減幅約39.94%；2月證券商承銷業務淨利則較1月衰退8.95億元，減幅約36.5%。累計今年1至2月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長171.23億元，增幅約691.84%；本期承銷業務淨利則較去年同期成長21.43億元，增幅約114.84%。

大盤 證券商

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