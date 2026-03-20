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記憶體買氣散！台股收盤下跌145點收33,543點 台積電收1,840下跌10元
台股20日收盤下跌145.8點，終場以33,543.88點作收，成交量9,661.33億元；台積電（2330）收盤價1,840元，下跌10元，跌幅0.54%。台股今日開高走跌，人氣旺的記憶體族群出現賣壓，指標股走跌引發持股信心；鋼鐵類股則由中鋼（2002）領軍衝高，類股指數漲幅居冠。
今日成交金額大且走高為：力積電（6770）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、貿聯-KY（3665）、環宇-KY（4991）及上詮（3363）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、穩懋（3105）、群聯（8299）、台燿（6274）、群創（3481）、定穎投控（3715）、台光電（2383）及威剛（3260）。
群益投顧表示，美國聯準會主席鮑爾偏鷹言論，降低投資人降息預期；中東戰事膠著，外界預期將以武力奪取荷莫茲海峽鄰近島嶼以確保航運安全，戰果尚難預期。地緣政治動盪航運受阻、油價大幅波動、能源供需失衡、美元匯率等議題，影響全球，中東戰爭完全平息前仍充滿變數，相關議題將影響台股表現。
群益投顧指出，雖輝達GTC大會釋出AI前景樂觀看法、台灣經濟基本面穩健，但國際政經局勢不穩定、利率政策漸緊，預期短期內台股將呈現較大幅度震盪格局。市場擔憂中東戰事局勢混沌未明，投資風險仍高，投資人可暫時降低持股，謹慎靈活操作。
統一期貨表示，期貨空單已升高到3.9萬口且外資與自營商的選擇權逕金額轉為負值，顯示雙主力整體佈局偏空。新倉合約僅開倉約兩日，籌碼處於初步建立階段，後續仍需觀察現期權偏空部位是否持續擴大。
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