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台股高低震盪逾600點！法人看好運算重心轉「推論」AI 進入變現期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股震盪示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股震盪示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股20日開高後震盪，截至上午11點半，盤中最高達33,989點、最低33,379點，高低點落差達609點，暫時由黑翻紅。盤面上，BBU、矽光子、鋼鐵類股、自行車等類股表現走強。

事實上，美國聯準會（Fed）3月FOMC會議如市場預期，維持聯邦基金利率於3.50%–3.75%區間不變，最新利率點陣圖顯示，2026年與2027年各降息1碼的中位數路徑未改，市場對未來貨幣政策方向維持寬鬆預期，投資焦點逐步回歸企業基本面與產業趨勢。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，近期輝達GTC大會釋出多項關鍵訊號，被市場視為AI產業風向球。首先，AI市場規模預期再度上修，輝達指出AI資料中心與晶片潛在商機上看1兆美元，顯著高於先前預估，反映全球企業與雲端業者對算力投資仍持續擴張，進一步鞏固AI長線成長動能。

其次，AI發展重心正由「訓練」邁向「推論」，象徵AI正式進入商業化落地階段。未來需求將由高階GPU延伸至ASIC、伺服器、資料中心及邊緣運算設備，帶動整體科技供應鏈全面受惠，包括半導體、伺服器與網通族群，產業成長動能更趨廣泛且具延續性。

王辰方指出，在AI需求持續擴張、產業由建設期轉入變現期，以及龍頭企業技術優勢穩固的背景下，美股科技股中長期基本面仍具強勁支撐。雖然短期可能受市場評價與情緒波動影響，但整體結構性多頭趨勢未變，科技股仍是資金配置核心。

值得注意的是，富邦NASDAQ ETF預計於4月30日召開受益人會議，討論是否進行基金分割。若順利通過，將以會議當日淨值為基準，回到發行價20元以上最大整數倍進行分割，預估每張投資金額可降至約2萬元，有助降低投資門檻並提升市場流動性，吸引更多投資人參與美股科技成長機會。

貨幣政策 利率點陣圖 聯邦基金利率

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