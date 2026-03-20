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記憶體一夕變天！威剛填息變貼息、外資還降評 DRAM 雙雄

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體族群行情一夕變臉！儘管美光繳出毛利率上看8成的亮眼財報，但在擴產疑慮升溫下，市場解讀轉趨保守，台股記憶體股20日由多頭前鋒轉為盤面主要賣壓來源。美系外資同步示警「舊記憶體」進入分化階段，並調降南亞科（2408）、華邦電（2344）評級，族群全面承壓。

美光最新財報優於預期，在AI需求帶動下，記憶體供給持續吃緊，公司並預估本季毛利率將突破8成，改寫半導體產業高檔水準。惟執行長同步宣布將擴大今、明兩年資本支出，加速擴產腳步，引發市場對未來供需反轉的疑慮。加上三星電子今年資本支出規模高達110兆韓元（約733億美元），全球記憶體大廠同步擴產，成為壓抑股價的關鍵因素，美光股價前一交易日下跌3.78%，也牽動台股同步修正。

外資觀點亦出現轉向。美系外資最新報告指出，DDR4等舊世代記憶體產品供需缺口將逐步收斂，隨中國長鑫存儲（CXMT）擴產，以及力積電（6770）未來導入先進製程切入DDR4市場，預估2027年下半年起報價將轉弱。在此背景下，大摩將南亞科、華邦電評級由「增持」調降至「持有」，並同步下修目標價。

盤面亦反映資金快速撤出。包括宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、廣穎（4973）等多檔個股盤初一度觸及跌停，記憶體族群整體走勢明顯轉弱。由於廣穎、宜鼎、宇瞻、威剛（3260）等多檔個股近期被列為處置股，交易受限下，波動進一步放大，加劇短線賣壓。

其中，威剛20日除息登場，每股配發17元現金股利，開盤參考價508元，早盤一度上攻至516元、填息近五成，但隨族群轉弱，股價急速回落，盤中最低觸及457.5元，除息行情轉為貼息，顯示市場追價力道明顯降溫。

在族群普遍回檔之際，個股表現出現分化。美系外資將旺宏（2337）列為首選標的，給予「增持」評級，並上調目標價至202元；愛普*亦同步獲得青睞。在市場震盪中，旺宏、愛普*（6531）股價逆勢走強，成為族群少數撐盤指標。

法人指出，記憶體產業正由過去的全面上行，轉向「產品分化、個股分流」的新階段。短線受制於漲多修正、擴產預期與外資降評影響，族群波動加劇；但中長期在AI需求支撐下，產業基本面仍具支撐力道，後續走勢將回歸供需結構與資本支出節奏的動態平衡。

先進製程 記憶體 美光 威剛

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