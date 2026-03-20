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央行鬆綁房貸、第二戶可貸六成！營建股齊漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影／聯合報系資料照 游智文
房市示意圖。記者游智文攝影／聯合報系資料照 游智文

中央銀行19日召開首季理監事會議， 宣布政策利率連八凍，總裁楊金龍明確表示，當前貨幣政策基調將朝「偏緊」方向調整，不過理監事會，會中決議微調房市管制，將自然人第2戶貸款成數上限由五成放寬至六成。營建股20日現漲勢，怡華（1456）、寶徠（1805）攻漲停，名軒（1442）、遠雄（5522）、達麗（6177）盤中漲超過4%。不過房市趨勢專家李同榮認為對整體交易量的實質刺激仍相當有限。

央行總裁楊金龍表示，這次微調主要回應陳情人對第二戶貸款的需求，強調房市目前屬於軟著陸的開頭，仍不宜大幅放寬。楊金龍強調，僅是微調，現階段仍不宜大幅放寬信用管制，若大幅放寬，怕民眾看漲房價的預期心理再起，將使第七波信用管制成效功虧一簣。

李同榮表示，央行此次將第二戶貸款成數由五成提高至六成，屬於象徵性調整，對整體交易量的實質刺激仍相當有限。

李同榮認為，央行對房市仍保持高度警戒，擔心政策一旦快速鬆綁，市場可能重新升溫。目前房價仍在修正循環，市場餘屋量持續增加，交易量仍處低檔，短期內不可能因為微調利多而快速反彈。

全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰對央行的調整表示肯定，他表示，雖然只有再打開一點點水龍頭，但政府已看見換屋族的資金壓力，精準釋出暖意，給予換屋族的喘息空間。不過賴正鎰表示，中東戰局若擴大，國際油價與天然氣價格勢必飆升，一旦引發嚴重的「輸入型通膨」，房價將因成本推升而被迫上揚。

賴正鎰強調，當前營建業正逢碳費開徵與缺工挑戰，若電力成本再漲，水泥、鋼鐵等建材將集體跟進，政府應以稅收盈餘優先平抑能源價格，守住電價防線，否則2026年下半年恐陷入物價與房價齊飛的惡性通膨。

整體而言，營建族群背後受能源價格飆漲的成本壓力，前面央行尚未完全放鬆管制，不願民眾看漲房價的預期心理再起，房市仍未前景無雲。

天然氣價格 賴正鎰 營建股 李同榮 房貸

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