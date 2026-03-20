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台股第2季展望 法人：有望先蹲後跳

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI基建需求強勁，扮演關鍵供應商的亞洲股市，包含日股、台股及韓股，今年以來漲幅全面領先美股S&P500指數。統一投信表示，第2季至下半年，台股較大機率「先蹲後跳」，如遇波動整理，將是擇優布局良機，宜鎖定需求曲線陡峭上揚的AI供應鏈。下半年則有望迎來美國期中選舉、降息等政策利多，令台股評價更具想像空間，整體而言台股將呈現震盪向上格局。

邁入第2季，擾動市場的變因，在於中東戰事能否盡快告終，加上4月空窗期科技產業較無事件性利多可期。至於對等關稅美國最高法院判決無效後，川普改以第122條推動全球15%關稅，對此統一投信則認為，平均有效稅率變化不大，市場恐慌反應大幅趨緩，難再重演去年4月的戲劇性變盤。市場更關注的是通膨走勢，若地緣政治緊張局勢有所緩解，市場預期美聯準會新任主席上台後，就有再啟降息的空間。

統一投信指出，展望第2季，AI供應鏈仍將是台股投資主帥。可關注四大面向：首先，先進製程供不應求，技術領先廠商的在地化採購策略，將帶動封裝、耗材、特化等台廠迎來成長高峰。第二，Nvidia Vera Rubin伺服器進入量產，帶動相關規格及材料全面升級，CCL、PCB、ABF載板、液冷散熱產值可望顯著跳升。第三，降低功耗與提升傳輸效率的迫切需求下，光模塊市場規模加速擴大，CPO族群將成為AI舞台要角之一。第四，算力帶動電力與存力需求上升，電源供應市場規模將進一步擴張；DRAM與NAND短缺情況加劇，記憶體仍具漲價優勢。

近來海內外研究機構紛紛上調台灣2026年GDP預測值，顯示台灣經濟基本面頗具韌性，同樣有利於台股吸引國際資金青睞。統一投信表示，科技巨頭的AI算力之爭，點燃相關產業成長動能，台廠在全球供應鏈的重要性與日俱增，在台股就能參與AI上中下游一條龍投資機會。

從數據面也可看出，雖然各大CSP業者的AI變現速度存在差異，但現金流與資本支出占比仍在可控範圍，AI泡沫化疑慮仍屬言之過早。CSP業者持續擴大投入AI基建的趨勢不變，台廠獲利表現就有機會保持高速上行。

地緣政治 對等關稅 美國最高法院

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