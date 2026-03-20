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12個交易日大漲3,405元！「股后」穎崴股價狂奔、八千關在望

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照

台股千金股20日盤中閃見39檔，股后穎崴（6515）持續飆天價，一度衝達漲停7,930元，朝8,000元關卡挺進，統計12個交易日，穎崴股價一路狂奔大漲3,405元，急漲75.24%。

穎崴在3月初股價回測月線不破後往上急攻，20日早盤以7,480元開出，上270元，股價開高後再往上拉升，一度衝上漲停7,930元，創歷史新高價，距8,000元不遠，盤中漲幅9.85%，統計自3月初以來短短12個交易日，股價大漲3,405元，漲幅75.24%。

穎崴2月合併營收8.73億元，月減1.5%，年減3.8%，主要受春節工作天數影響，但仍寫下歷年同期次高，累計今年前2月合併營收17.59億元，年增11.6%。

穎崴2月雖工作天數減少，但AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座Coaxial Socket及垂直探針卡MEMS Probe Card需求依舊強勁，產能滿載，2月營收維持高檔。

穎崴指出，因應訂單需求爆滿，在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，2月租賃高雄仁武廠區，預計3月底進機，4月逐步量產；董事會日前通過仁武產業園區租地自建案，預計下半年動土。

營收 穎崴 漲幅 股后

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