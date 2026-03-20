台股盤中震盪逾600點　電子次族群吸引買盤進駐

「加薪、降房價、發補貼」就能讓台灣人願意生孩子？這句話幾乎成了台灣政壇的萬用答案。每當生育率創下新低，官員就端出同一套劇本：提高薪資、打壓房價、發放育兒津貼。 然而，翻開聯合國人口司《World Population Prospects 2024》的長期數據就會發現，即使是瑞典、丹麥、芬蘭這些全球福利最完善的國家，總生育率同樣呈現下滑。 這說明一件事：「少子化」已經成為整個世代對生育思維的轉變。2026年2月的新生兒數僅6523人，年減幅高達37%。這不只是數字的縮減，若成為常態，將是台灣經濟結構的「斷頭式」崩塌。

2026-03-20 10:04