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台股盤中震盪逾600點 電子次族群吸引買盤進駐
台股今天早盤開高壓回，指數最高達33989點，最低回測33379點，盤中上下震盪約610點。權王台積電盤中維持平盤上整理，資金轉向半導體設備、探針卡、矽光子及BBU概念股等電子次族群，表現相對強勢。
截至10時，大盤指數為33657.87點，下跌31.81點，跌幅為0.09%，成交值約新台幣3843.8億元。觀察權值股盤中表現，鴻海下跌2元，為203元；聯發科上漲15元，為1695元；台達電由黑翻紅至1470元，上漲15元。
電子類股盤中指數上漲0.01%、金融類股指數上漲約0.09%；代表中小型股票的櫃買指數上漲約0.08%。
今天資金明顯轉向中小型電子次族群，包括矽光子、探針卡、台積電設備及檢測、BBU（電池備援電力模組）等概念股今天盤中強勢，包括穎崴、雍智、中探針、環宇-KY、眾達-KY、閎康、萬潤、AES-KY等多檔個股攻上漲停；上詮、聯亞、聯鈞、順達皆上漲逾6%。
受到記憶體供應吃緊的外溢效應，光碟片族群包括錸德、中環、鈺德盤中皆攻漲停。
資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，今天盤中出現回檔，主要因外資調降南亞科、華邦電評等，拖累相關族群表現。目前整體盤勢呈現月線箱型整理格局，因受中東戰事影響，短期內指數不易創高，也不易跌破前波低點，基本面屬穩健。
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