鋼價漲翻！中鋼領軍鋼鐵類股漲幅3%居冠

中鋼（2002）20日強勢領軍鋼鐵股衝高，中鴻（2014）、威致（2028）、新光（1409）及海光（2038）漲停，鋼鐵類股早盤漲幅3%居冠。群益投顧指出，受惠於鋼鐵價格上漲，預期中鴻最快在2026年第1季有望轉虧。

中鋼第2季季盤方面，棒線與鋼板每公噸調高1,000元，主力螺絲線材大廠聚亨（2022）、春雨（2012）各項加工報價調高。中鴻鋼鐵19日開出4月內銷及5月外銷盤價，其中內銷方面包括熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼捲每公噸大漲1,200元；外銷依產品及地區別調漲。

豐興（2015）16日國內盤價開高，農曆馬年以來已連三周上漲，本周國內廢鋼基價每噸上漲200元，鋼筋基價每噸上漲500元。型鋼產品基價平盤。豐興表示，日本2H廢鋼每噸上漲至348美元，美國貨櫃廢鋼每噸上漲至333美元，澳洲鐵礦砂每噸上漲至109.95美元。

群益投顧表示，近幾周鐵礦砂價格快速上漲，最新報價為每噸108美元，有利於中鋼未來盤價上漲。若中東戰爭時間拉長，鋼鐵原料的價格持續走強機會將上升。此外，中國大陸主要鋼企2026年初至3月上旬的粗鋼平均日產量，較2025年同期已減少了一成左右，有利鋼鐵市場供需結構好轉。只要大陸減產及限制出口的政維持，今年亞洲鋼價可望維持正向。受