不買不生靠加薪降房價也沒用？「心理罷工」引發少子化斷崖 專家：信義股價腰斬揭寒冬

「加薪、降房價、發補貼」就能讓台灣人願意生孩子？這句話幾乎成了台灣政壇的萬用答案。每當生育率創下新低，官員就端出同一套劇本：提高薪資、打壓房價、發放育兒津貼。

然而，翻開聯合國人口司《World Population Prospects 2024》的長期數據就會發現，即使是瑞典、丹麥、芬蘭這些全球福利最完善的國家，總生育率同樣呈現下滑。

這說明一件事：「少子化」已經成為整個世代對生育思維的轉變。2026年2月的新生兒數僅6523人，年減幅高達37%。這不只是數字的縮減，若成為常態，將是台灣經濟結構的「斷頭式」崩塌。

這是一場「心理罷工」不是算術題

當代年輕人面對的育兒，早已不是「準備一間嬰兒房、存好奶粉錢」那麼簡單。

現代社會的「高強度養育（Intensive Mothering）」要求父母不僅砸錢在雙語教育、才藝課、國際學校，更要投入高度情緒勞務與全天候陪伴。

生一個孩子，幾乎等同於讓自己的職涯與自我認同發生一次無法停損的「自我侵蝕」。

更殘酷的是「紅皇后假說」式的教育競賽：你必須拼命奔跑，才能讓孩子留在原地。

當生成式AI崛起，連「努力唸書是否換得穩定回報」的信念都開始動搖，年輕父母產生的是一種清醒的「防衛性悲觀」，不是怕買不起尿布，而是不確定這個世界值不值得讓新生命進來承受。

這種心態轉變，不是補貼能逆轉的。補貼能買到奶粉，但買不回「自由」、「自我」與「對未來的確定感」。

讀懂 Z 世代的生活方式 才能預測生育率的未來

Z世代（1997–2012年出生）才是未來10到20年生育率的真正主力。

要預測少子化的走向，與其看統計數字，不如先看清楚這群人怎麼生活、怎麼花錢——因為他們的消費行為，本身就是一份「願不願意生孩子」的白話聲明。

他們有錢、有投資 但不想「定下來」

根據Yahoo國際消費者洞察調查，近6成的18–24歲Z世代有投資習慣，並將其視為第二收入來源。

他們擅長利用理財App、Podcast與財經網紅，敢買虛擬貨幣與衍生性商品，比任何世代都更願意冒財務風險。

但另一方面，超過3成的Z世代因負擔不起獨立生活，選擇與父母同住，近8成曾依賴家中經濟支持。他們不是沒有資產意識，而是在高度不確定的世界裡，選擇「彈性優先、定錨最後」。

買房、結婚、生子，這些「定錨事件」對他們而言是最高風險的決定，能晚則晚。

寵物取代小孩 情感需求的出口轉移

調查顯示，Z世代每年花在寵物身上的金額平均高達約58,000新台幣，是所有世代中最高的。

「毛孩子」不只是寵物，而是一種情感投射與家庭替代品，可以給愛、可以陪伴，但不需要送補習班、不用擔心他的未來，也不會讓你的職涯中斷20年。

這個現象直接衝擊的，是整個「以孩子為核心」的消費生態：嬰幼兒用品、幼兒園、兒童才藝課，Z世代把這份預算，轉移到了寵物食品、寵物醫療與寵物精品上。

他們買二手、重永續 不是因為省錢，而是價值觀

有80%的Z世代表示可能會購買二手商品，超過64%願意為永續產品付更多錢。這不是節儉，而是一種對「過度消費」的主動拒絕。

當一個世代開始反思消費本身的意義，「繁殖後代以延續消費鏈」這件事，在他們眼中更像是系統要他們扮演的角色，而非人生意義。

「體驗 > 擁有」他們花錢買感受、不買責任

Z世代越來越傾向「體驗型消費」，旅遊、演唱會、快閃店、沉浸式展覽。他們分享的Instagram動態，充滿的是「我去了哪裡」，而不是「我買了什麼」。

這個消費哲學延伸到人生選擇上，意涵清楚：他們想要的是一段精彩的人生體驗，而不是一份長達20年的養育責任。

Z世代消費行為 × 少子化連結一覽

Z世代消費特徵 對少子化的意涵 可能受衝擊個股 高寵物支出 情感轉移，孩子被「毛小孩」取代。 嬰幼兒用品（麗嬰房2911） 偏好彈性、不急定居 延後買房、結婚、生子，甚至終身不婚。 房仲、建商（信義9940、興富發2542） 體驗型消費優先 育兒「責任感」降低，追求自我生活品質。 補教業（卓越2496） 永續意識與反過度消費 質疑「為系統生產人力電池」，拒絕傳統育兒觀。 壽險業（富邦金2881、國泰金2882） 同住父母、不急獨立 住宅家庭形成遲緩，整體勞動力萎縮。 紡織業（儒鴻1476）

確切地說，「生孩子」這件事在Z世代的人生地圖裡，從來就不在最優先的座標上。

隨著這群主力軍進入30歲，台灣正經歷一場「靜悄悄的重組」，從消費結構到住宅市場，底層邏輯已然翻轉。

曾經被視為穩健存股標的、近十年平均殖利率高達4.8%的信義（9940），在政策與民眾「不生、不買」的心態下，股價自2025年高點至今已將近腰斬。

勞保、健保體系的隱形炸彈：一個年輕人要養幾個老人？

少子化最容易被忽略、卻最直接傷害所有人的衝擊，發生在社會保險體系上。

台灣的勞保與健保，本質上和壽險一樣，是一套「年輕人繳費、老年人領取」的互助結構，當繳費人口持續萎縮、領取人口持續增加，這套系統的財務壓力就會呈指數級惡化。

根據國發會的人口推計，台灣的扶老比預計將從2025年的約45人，在2050年前後攀升至逾90人，也就是說，將從每2.2個青壯年變為1個青壯年工作者，將要撐起將近1個老人的退休生活，這在財務上幾乎是不可能的任務。

對年輕的Z世代而言，這意味著什麼？他們現在繳的勞健保費，不是在為自己存老本，而是在即時支付前幾個世代的退休與醫療帳單。

這種「先繳後拿不一定拿得到」的設計，成了打消生育意願的因素之一，在一個連自己的老後保障都充滿不確定性的系統裡，為什麼還要再生孩子來承擔？

當「政策補丁」追不上「系統崩潰」 我們該如何自處？

政策的困局：為什麼「特效藥」往往也是「致命毒藥」？

真相是台灣的經濟體系早已是一座高度連動的精精密迷宮。若房價硬著陸，將直接衝擊銀行體系與佔台灣財富7成以上的房產資產；若強行暴力加薪，無力負擔的小微企業將集體倒閉，引發失業海嘯。

這種「牽一髮動全身」的結構，讓政策只能像修補舊衣般緩慢前行，卻趕不上少子化斷崖的速度。

AI 救場前的「真空期」：機器人還沒來 人力電池先斷電

我們正處於一個危險的過渡地帶。即便AI與機器人被寄予厚望，但在長照、護理與餐飲服務上，技術仍存在巨大的鴻溝。

在「全自動化時代」降臨前，我們將先迎來嚴重的服務斷層與財政骨牌效應。這不是一場可以用「未來科技」輕鬆略過的過渡期。

投資人的清醒時刻：重新定義你的「資產負債表」

身為投資人，必須跳脫「人口紅利」的舊思維。少子化不是明天的營收減半，而是未來20年的慢性失血。

當年輕世代拒絕進入工廠、產業斷層無法銜接，過去依賴「規模經濟」的傳產毛利，正被飆升的人力成本蠶食殆盡。當這一代人選擇用「不生」來回應高壓世界時，聰明的資金早已開始撤離舊賽道。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：信義房屋獲利暴跌！拒絕買房、生子，Z世代用行動拒絕「奴性體制」！