快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電開高、台股一度強彈300點直逼3.4萬 記憶體跳水大盤紅翻黑！

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

中東戰火持續，加上通膨隱憂，美股四大指數昨夜僅費半指數收漲0.88%、其餘皆跌，輝達、美光台積電（2330）ADR等科技巨頭紛紛收低。但台積電期貨盤後仍上漲15元、收1,865元，台指期夜盤漲223點、報33,782點。

20日4月台指期開盤跟漲250點、報33,809點，隨後台股開高30.17點、報33,719.85點，並在台積電挑戰重返10日線，攜手智邦（2345）、旺宏（2337）、聯發科（2454）等權值要角走強下，大盤漲點一度擴大至近300點，直逼34,000點關卡；但台積電短均有壓，加上記憶體族群大舉回落，使得大盤由紅翻黑，多空陷入激戰。

法人指出，周四台股量縮跌破月線，技術指標呈現震盪整理。受油價波動影響，短線操作難度增加。建議聚焦展覽題材，緊扣下周衛星展、工具機展及4月初智慧顯示展，把握相關個股短線動能。

五大權值股今日開盤漲多跌少。台積電開高10元、報1,860元，帶動聯發科、日月光投控（3711）攜手開高；但台達電（2308）、鴻海（2317）雙雙開低。

回顧台股19日表現，大盤跌658.9點、跌幅1.92%，收33689.68點，跌破月線，成交值減至8,457.14億元；三大法人大舉賣超1024.27億元，包括外資賣超909.48億元、投信賣超3.46億元、自營商賣超111.34億元。

三大法人 美光 聯發科 台股 台積電

延伸閱讀

戰火延續美股多收黑　投顧看台股短線震盪加大

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

相關新聞

不買不生靠加薪降房價也沒用？「心理罷工」引發少子化斷崖 專家：信義股價腰斬揭寒冬

「加薪、降房價、發補貼」就能讓台灣人願意生孩子？這句話幾乎成了台灣政壇的萬用答案。每當生育率創下新低，官員就端出同一套劇本：提高薪資、打壓房價、發放育兒津貼。 然而，翻開聯合國人口司《World Population Prospects 2024》的長期數據就會發現，即使是瑞典、丹麥、芬蘭這些全球福利最完善的國家，總生育率同樣呈現下滑。 這說明一件事：「少子化」已經成為整個世代對生育思維的轉變。2026年2月的新生兒數僅6523人，年減幅高達37%。這不只是數字的縮減，若成為常態，將是台灣經濟結構的「斷頭式」崩塌。

多空下周直球對決 台股三底氣 多頭有戲唱

台股原本有望持續上攻，卻突然殺出聯準會利率政策偏鷹、美以伊戰火升溫，導致昨（19）日指數重挫。不過，法人說，台股多空即將於下周直球對決，而以量價關係出現改變等三大利多理由來看，多頭勝出贏面高。

鋼價漲翻！中鋼領軍鋼鐵類股漲幅3%居冠

中鋼（2002）20日強勢領軍鋼鐵股衝高，中鴻（2014）、威致（2028）、新光（1409）及海光（2038）漲停，鋼鐵類股早盤漲幅3%居冠。群益投顧指出，受惠於鋼鐵價格上漲，預期中鴻最快在2026年第1季有望轉虧。

台積電開高、台股一度強彈300點直逼3.4萬 記憶體跳水大盤紅翻黑！

中東戰火持續，加上通膨隱憂，美股四大指數昨夜僅費半指數收漲0.88%、其餘皆跌，輝達、美光、台積電（2330）ADR等科技巨頭紛紛收低。但台積電期貨盤後仍上漲15元、收1,865元，台指期夜盤漲223點、報33,782點。

台股散戶指標 證券劃撥存款衝破4兆

隨著台股加權指數2月勁揚3,350點、站上35,000點大關，中央銀行昨（19）日公布今年2月金融情況，其中，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額，2月底首度衝破4兆元大關、達到4兆1,131億元，單月增加1,377億元，餘額再度刷新歷史新高紀錄。

台股國家隊護航 力抗熱錢提款909億元

美伊戰爭情勢升溫，聯準會（Fed）偏鷹不降息，衝擊亞股昨（19）日一片慘綠。台股遭逢外資大賣909.4億元，幸賴國家隊等內資大力護持，指數跌658點收33,689點，跌勢在亞股居中，低於日、韓股，成交量則降至8,939億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。