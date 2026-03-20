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台積電開高、台股一度強彈300點直逼3.4萬 記憶體跳水大盤紅翻黑！
中東戰火持續，加上通膨隱憂，美股四大指數昨夜僅費半指數收漲0.88%、其餘皆跌，輝達、美光、台積電（2330）ADR等科技巨頭紛紛收低。但台積電期貨盤後仍上漲15元、收1,865元，台指期夜盤漲223點、報33,782點。
20日4月台指期開盤跟漲250點、報33,809點，隨後台股開高30.17點、報33,719.85點，並在台積電挑戰重返10日線，攜手智邦（2345）、旺宏（2337）、聯發科（2454）等權值要角走強下，大盤漲點一度擴大至近300點，直逼34,000點關卡；但台積電短均有壓，加上記憶體族群大舉回落，使得大盤由紅翻黑，多空陷入激戰。
法人指出，周四台股量縮跌破月線，技術指標呈現震盪整理。受油價波動影響，短線操作難度增加。建議聚焦展覽題材，緊扣下周衛星展、工具機展及4月初智慧顯示展，把握相關個股短線動能。
五大權值股今日開盤漲多跌少。台積電開高10元、報1,860元，帶動聯發科、日月光投控（3711）攜手開高；但台達電（2308）、鴻海（2317）雙雙開低。
回顧台股19日表現，大盤跌658.9點、跌幅1.92%，收33689.68點，跌破月線，成交值減至8,457.14億元；三大法人大舉賣超1024.27億元，包括外資賣超909.48億元、投信賣超3.46億元、自營商賣超111.34億元。
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