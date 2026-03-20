兆元市值股 增至12檔

台股昨（19）日開低走低，短期均線支撐面臨考驗， 但電子股成交比重占大盤卻拉高至80.3％，顯示AI電子族群仍是市場人氣所在。且在大盤一片慘綠中，台股「兆元市值」成員卻逆勢增加至12檔，銅箔基板（CCL）股王台光電（2383）首度闖入兆元俱樂部。

伺服板龍頭金像電則首度晉升千元俱樂部，昨股價亮燈漲停收1,005元，市值增至5,130.8億元新高。其中去年EPS衝上19.47元創高，超越健鼎的19.45元，暫居去年度PCB每股獲利王。

根據證交所統計，PCB龍頭台光電昨日股價強彈7％，以2,890元新高作收，市值衝上1.03兆元，超車中信金的1.01兆元，擠進台股個股市值前十大之列；若加計ETF元大台灣50，台光電則排第11名。目前台股共有12檔標的市值超越兆元大關，權王台積電股價雖下跌2.8％，仍以47.97兆元穩居榜首；台達電則以3.77兆元領先鴻海的2.86兆元，穩坐「權后」寶座。