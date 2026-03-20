多空下周直球對決 台股三底氣 多頭有戲唱

台股原本有望持續上攻，卻突然殺出聯準會利率政策偏鷹、美以伊戰火升溫，導致昨（19）日指數重挫。不過，法人說，台股多空即將於下周直球對決，而以量價關係出現改變等三大利多理由來看，多頭勝出贏面高。

法人指出，台股後市仍不看淡，主因有三。首先，量價關係出現改變。原本台股為「價漲量縮、價跌量增」，但近日已轉為正向有利的「價漲量增、價跌量縮」格局，顯示量價關係搭配得宜，有利後市持續走多。

第二，指數運動軌跡發生轉變。觀察本波指數自3月9日低檔反彈來表現強勢，且出現「高已過前高」（18日高點34,423點高於11日高點34,218點），只要這次修正守穩前波低點33,013點，即「低不過前低」，便可確認指數運動軌跡已經轉變。

第三， AI仍是台股長多催化劑。輝達GTC大會中，執行長黃仁勳持續唱旺AI，並高喊1兆美元商機來了，使得市場紛紛上調今年台股上市櫃企業獲利年增率至30%~40%，基本面有利台股中長期突破35,000點大關。

儘管近來行情因國際地緣政治緊張而波動劇烈，但法人認為，拉回反而是逢低加碼相關績優族群的好買點，可留意AI相關的晶圓代工、封測、組裝、ABF載板、銅箔基板、散熱模組、電源供應器、矽光子等族群。

此外，時序即將邁入第2季，又到上市櫃公司舉行董事會與股東會、決定配息多寡的關鍵時刻，預料去年獲利顯著成長、或預期配息率有機會提高的個股，在高股息殖利率題材發酵下，將成為多頭追捧焦點。

短線上，隨中東戰事加劇，國際油價衝高，塑化供應鏈在產品供應轉緊與報價急揚二大利多浮現下，已成為市場買盤轉進追捧熱點。