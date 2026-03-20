台股國家隊護航 力抗熱錢提款909億元

美伊戰爭情勢升溫，聯準會（Fed）偏鷹不降息，衝擊亞股昨（19）日一片慘綠。台股遭逢外資大賣909.4億元，幸賴國家隊等內資大力護持，指數跌658點收33,689點，跌勢在亞股居中，低於日、韓股，成交量則降至8,939億元。

近一周外資進出與台股表現

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等觀點，昨日台股開低走低、表現雖然弱勢，所幸量能控制得宜沒有失控，若指數能力守整理平台低點33,013點，台股適度整理後仍有可為。

台股昨重殺1.9%，再破5日均線及月線支撐，但呈現價跌量縮的相對有利格局。

儘管三大法人大幅賣超逾千億、達1,024.2億元，尤以外資提款909.4億元為史上第八大賣超，自營商賣超111.3億元居次，投信小賣超3.4億元，不過，國家隊進場大舉護盤，八大公股行庫大手筆買超166.8億元。

觀察八大公股行庫主要護持台積電（2330）、鴻海等權值股。自營商自營部位，昨也進場買超14.8億元，加上壽險金控點火台積電132億元，使市場恐慌氛圍不致蔓延。融資餘額也增至4,020億元。