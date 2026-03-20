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台股散戶指標 證券劃撥存款衝破4兆

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

隨著台股加權指數2月勁揚3,350點、站上35,000點大關，中央銀行昨（19）日公布今年2月金融情況，其中，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額，2月底首度衝破4兆元大關、達到4兆1,131億元，單月增加1,377億元，餘額再度刷新歷史新高紀錄。

市場交易熱度同樣亮眼，2月台股日平均成交值7,491億元、月平均股價指數33,173點，也雙雙創下歷史新高；台股融資餘額2月底則來到5,186億元，相較於1月底的融資餘額5,205億元，則略有下滑。

央行經研處副處長葉盛表示，證券劃撥存款餘額創下歷史新高，主要反映國人對於股市前景看好，投資人也勇於進場，且從歷月的數據來看，證券劃撥存款餘額也持續創新高；不過，市場預期，隨著3月遭遇中東戰火升級，因而牽動股市行情，3月證券劃撥存款餘額是否再創高，恐怕沒這麼樂觀。

從投資人結構觀察，今年2月本國自然人於集中市場成交比重51.3%；本國法人占比10.7%，而僑外法人占比38%則創下歷史新高。

至於反映外資動向的外國人新台幣存款餘額也回升至2,071億元，月增170億元，2月外國人新台幣存款餘額也創下2024年9月以來新高。葉盛分析，這主要也反映股市表現佳、外資進場參與股市有關。

在貨幣面指標方面，根據央行資料顯示，今年2月M1B及M2年增率分別上升為7.12%及5.38%，主要是因為適逢農曆春節，通貨發行增加，及放款與投資年增率上升。值得關注的是，被視為股市資金活絡指標的M1B年增率，已連續第二個月呈現M1B年增率高於M2年增率，被視為是股市資金活水充裕的「黃金交叉」線型。

融資餘額 餘額

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央行鬆綁房市管制 自然人第二戶貸款成數從5成放寬至6成

資金動能轉強…2月M1B及M2年增率雙升 分別上升為7.12%及5.38%

（經濟會員內容不上線） 12檔中低價題材股 強強滾

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