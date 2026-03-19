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2月台股狂飆 證券劃撥存款餘額破4兆創新高
台股2月飆漲3350.74點，漲幅達10.45%，中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的2月證券劃撥存款餘額，增至新台幣4.1兆餘元，改寫歷史新高；日平均成交值、月平均股價指數也雙雙刷新紀錄。
人工智慧（AI）題材火熱，台股2月漲勢驚人，大盤指數衝高，攻上3萬5000點大關，金融市場樂觀氣氛濃厚。
央行公布2月金融概況，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為7.12%及5.38%，主因適逢農曆春節，通貨發行增加，及放款與投資年增率上升；M1B年增率持續超越M2，延續「黃金交叉」。
央行官員說明，2月台股表現亮眼，推升相關指標，月底證券劃撥存款餘額4兆1131億元，較1月增加1377億元，創下新高紀錄，2月日平均成交值7491億元、月平均股價指數33173點，雙雙締造新猷。
央行官員指出，2月台股走強，提振散戶信心，因而踴躍前進股市，不過近期中東戰火延燒，3月股市較震盪，「可能就沒有那麼樂觀」，仍需進一步觀察。
觀察2月集中市場交易比重，本國法人占比10.7%，僑外法人升至38%，寫下歷史新高，本國自然人為51.3%。
央行統計，2月外國人新台幣存款餘額升至2071億元，為民國113年9月以來新高，央行官員表示，主因為外資匯入，看好股市進行投資。
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