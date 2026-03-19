快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

2月台股狂飆 證券劃撥存款餘額破4兆創新高

中央社／ 台北19日電

台股2月飆漲3350.74點，漲幅達10.45%，中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的2月證券劃撥存款餘額，增至新台幣4.1兆餘元，改寫歷史新高；日平均成交值、月平均股價指數也雙雙刷新紀錄。

人工智慧（AI）題材火熱，台股2月漲勢驚人，大盤指數衝高，攻上3萬5000點大關，金融市場樂觀氣氛濃厚。

央行公布2月金融概況，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為7.12%及5.38%，主因適逢農曆春節，通貨發行增加，及放款與投資年增率上升；M1B年增率持續超越M2，延續「黃金交叉」。

央行官員說明，2月台股表現亮眼，推升相關指標，月底證券劃撥存款餘額4兆1131億元，較1月增加1377億元，創下新高紀錄，2月日平均成交值7491億元、月平均股價指數33173點，雙雙締造新猷。

央行官員指出，2月台股走強，提振散戶信心，因而踴躍前進股市，不過近期中東戰火延燒，3月股市較震盪，「可能就沒有那麼樂觀」，仍需進一步觀察。

觀察2月集中市場交易比重，本國法人占比10.7%，僑外法人升至38%，寫下歷史新高，本國自然人為51.3%。

央行統計，2月外國人新台幣存款餘額升至2071億元，為民國113年9月以來新高，央行官員表示，主因為外資匯入，看好股市進行投資。

台股 金融市場 央行

延伸閱讀

央行鬆綁房市管制 自然人第二戶貸款成數從5成放寬至6成

資金動能轉強…2月M1B及M2年增率雙升 分別上升為7.12%及5.38%

（經濟會員內容不上線） 12檔中低價題材股 強強滾

台股商品 當紅炸子雞 ETF、基金、主動式超火

相關新聞

記憶體股飆漲揭自結獲利 創見、鈺創、凌航同步報喜

記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，其中凌航（3135）19日更直接攻上漲停。以波段表現來看，創見本月已上漲47%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來也大漲60%。隨股價短線急漲，三家公司揭露最新自結獲利。

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

中東戰事緊張、油價持續攀升、聯準會主席鮑爾釋出「鷹」訊，台股19日大舉回落658.9點、跌幅達1.92%，收33,689.68點，再度退出月線之外，三大法人更大舉抽資1,020.21億元。觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，力積電（6770）擠下群創（3481）登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大，外資更大舉回補86,604張，成為今日雙榜大贏家；此外，中鋼（2002）爆出逾10萬張大量（3167），也擠進人氣榜第十大，但卻遭外資重砍84,194張，明日走勢受關注。

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

台股19日收33,689.68點，下跌658.9點，三大法人賣超1,020.21億元， 外資更是出現大逃殺，單日賣超909.48億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）居外資賣超冠軍，中鋼（2002）竟遭外資大賣84,194張，居外資賣超第二大，但在外資大逃殺之時，仍買超力積電（6770）86,605張。

外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

受中東戰火升級，油價持續攀高，亞股19日隨美股下挫，日韓股股市分別大跌逾3%、2.5%。台股也無法倖免於難，在台積電（2330）帶頭回落之下，集中市場指數下跌658.9點、跌幅1.92%，收33,689.68點，成交值縮減至8,457.14億元；但櫃買指數卻逆勢上漲0.39點、漲幅0.12%，成交值放大至2,144.29億元。三大法人於集中市場大舉賣超1,020.21億元。

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

台股19日收盤下跌658.9點，終場以33,689.68點作收，成交量8,457.14億元；台積電（2330）收盤價1,850元，下跌55元，跌幅2.89%。因中東局勢混沌使國際油價再漲、美國聯準會會議未見鴿聲及美光盤後股價走跌，台股持續下探均線支撐，收盤指數跌破月線；不過，今日舉行法說會或參加論壇的台光電（2383）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、南俊國際（6584）等股亮燈漲停。

台股開低走低最低下跌684點 法人：高檔震盪加劇 主力用波動清洗籌碼

美股四大指數19日全數收黑，以道瓊工業指數下跌1.6%最重，加權指數19日開低走低，盤中最低下跌684點至33,663點。台積電盤中最低下跌55元至1,850元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。