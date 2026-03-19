2月台股狂飆 證券劃撥存款餘額破4兆創新高

記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，其中凌航（3135）19日更直接攻上漲停。以波段表現來看，創見本月已上漲47%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來也大漲60%。隨股價短線急漲，三家公司揭露最新自結獲利。

2026-03-19 19:27