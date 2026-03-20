就市論勢／ABF 載板、電源供應 亮點

盤勢分析

美國最高法院判決對等關稅無效後，川普改以第122條推動全球15%關稅，但平均有效稅率變化不大，實質衝擊有限。產業方面，大型語言模型與生成式AI應用快速擴張，全球算力需求大幅提升，美系五大雲端服務商2026年維持高強度資本支出，AI基礎建設仍持續擴張，帶動算力、存力與高速傳輸需求同步上升。

此外，新任聯準會主席提名人華許上任後有望重啟降息循環，預估年底前仍有1碼上下降息空間。

台股方面，各大機構普遍上調2026年GDP成長率預期，主計總處預估上修至7.71%。AI、半導體及伺服器相關需求旺盛，台灣在全球供應鏈戰略地位持續提升，整體評價上修，反映國際資金對台鏈的高度肯定。

投資建議

展望第2季，AI供應鏈仍是台股主要成長引擎。產業方面關注四大焦點，包括一、需求強勁但產能擴張有限的先進製程與封測和相關材料；二、材料與規格升級的CCL／PCB及ABF載板等；三、高速傳輸需求的800G與1.6T交換器；四、AI算力飆升帶動能耗需求的電源供應與記憶體族群。