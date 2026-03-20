中小型股 扛多方大旗

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，主要股市回檔，加權指數昨（19）日再度跌破月線，相較之下由中小型股扛起多方大旗，櫃買指數小漲0.39點收329.79點，改寫波段新高，其中力旺（3529）、竑騰在法人買盤支撐下，逆勢走高。

中東局勢升溫，引發市場擔憂，根據CMoney統計至昨日，加權指數本月以來下跌4.87%，相形之下，櫃買指數逆勢走揚4.12%，反應類股輪動、資金對中小型股提款壓力輕。

觀察富櫃200指數成分股表現，近五日三大法人買超台燿、力旺、竑騰、聯亞、萬潤、光洋科、博智、南俊國際、宜特、系微等介於2.1億至22.77億元不等，十檔全都是電子股，包含電子零組件、半導體、通信網路、資訊服務等。

其中，法人買盤提供籌碼面安定，光洋科3月來漲63.18%、竑騰漲36.21%、萬潤漲36.2%、系微漲26.48%、博智漲24.77%、聯亞也有23.2%的漲幅。

法人指出，上櫃企業2月營收年增9%，持續增長表現，主要受益於AI伺服器散熱需求、記憶體及貴金屬價格上漲，帶動半導體、電腦及周邊、其他電子族群等營運展望相對看好。

展望後市，儘管市場因地緣政治紛擾，但台股目前同時具備營收佳、獲利預估上修等正向因子，加上AI資本支出擴張提升產業能見度，中期趨勢維持偏多格局，可以留意中小型成長股輪動與產業升級帶來的動能機會。