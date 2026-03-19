快訊

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體股飆漲揭自結獲利 創見、鈺創、凌航同步報喜

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，示意圖。圖／AI生成
記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，示意圖。圖／AI生成

記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，其中凌航（3135）19日更直接攻上漲停。以波段表現來看，創見本月已上漲47%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來也大漲60%。隨股價短線急漲，三家公司揭露最新自結獲利。

從獲利數字來看，創見1月稅後純益27.86億元，年增1,578%，每股純益6.49元；凌航1月稅後純益3.64億元，年增18,100%，每股純益4.72元；鈺創2月稅後純益1.59億元，年增400%，每股純益0.48元。三家公司單月獲利同步走強，也替近期股價漲勢增添基本面題材。

展望後市，創見與凌航的成長主軸都聚焦AI與高階應用布局。創見受惠AI伺服器需求、工控專案放量及記憶體價格走揚，營運動能延續，工控業務仍是重要支撐；凌航則持續切入AI伺服器、邊緣運算與工控市場，在DDR5比重提升下，產品組合也有望進一步優化。

鈺創後市焦點則放在DDR4與整體DRAM供需變化。隨DRAM市況轉趨吃緊、DDR4報價走揚，鈺創被市場視為有望受惠的相關指標股之一。若後續報價續強、供給仍偏緊，營運彈性有機會進一步放大。

鈺創 創見 DRAM

延伸閱讀

光鋐、榮創無視大盤拉回 2月雖虧損19日雙雙強勢漲停

不甩美光重摔！記憶體模組「爆發式 EPS」吸金 威剛、十銓等逆勢突圍

HBM噴發撐不住股價？美光擴產添壓、三星罷工攪動 台記憶體股多空激戰

（經濟會員內容不上線） 12檔中低價題材股 強強滾

相關新聞

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

台股19日收33,689.68點，下跌658.9點，三大法人賣超1,020.21億元， 外資更是出現大逃殺，單日賣超909.48億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）居外資賣超冠軍，中鋼（2002）竟遭外資大賣84,194張，居外資賣超第二大，但在外資大逃殺之時，仍買超力積電（6770）86,605張。

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

中東戰事緊張、油價持續攀升、聯準會主席鮑爾釋出「鷹」訊，台股19日大舉回落658.9點、跌幅達1.92%，收33,689.68點，再度退出月線之外，三大法人更大舉抽資1,020.21億元。觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，力積電（6770）擠下群創（3481）登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大，外資更大舉回補86,604張，成為今日雙榜大贏家；此外，中鋼（2002）爆出逾10萬張大量（3167），也擠進人氣榜第十大，但卻遭外資重砍84,194張，明日走勢受關注。

記憶體股飆漲揭自結獲利 創見、鈺創、凌航同步報喜

記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，其中凌航（3135）19日更直接攻上漲停。以波段表現來看，創見本月已上漲47%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來也大漲60%。隨股價短線急漲，三家公司揭露最新自結獲利。

外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

受中東戰火升級，油價持續攀高，亞股19日隨美股下挫，日韓股股市分別大跌逾3%、2.5%。台股也無法倖免於難，在台積電（2330）帶頭回落之下，集中市場指數下跌658.9點、跌幅1.92%，收33,689.68點，成交值縮減至8,457.14億元；但櫃買指數卻逆勢上漲0.39點、漲幅0.12%，成交值放大至2,144.29億元。三大法人於集中市場大舉賣超1,020.21億元。

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

台股19日收盤下跌658.9點，終場以33,689.68點作收，成交量8,457.14億元；台積電（2330）收盤價1,850元，下跌55元，跌幅2.89%。因中東局勢混沌使國際油價再漲、美國聯準會會議未見鴿聲及美光盤後股價走跌，台股持續下探均線支撐，收盤指數跌破月線；不過，今日舉行法說會或參加論壇的台光電（2383）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、南俊國際（6584）等股亮燈漲停。

台股開低走低最低下跌684點 法人：高檔震盪加劇 主力用波動清洗籌碼

美股四大指數19日全數收黑，以道瓊工業指數下跌1.6%最重，加權指數19日開低走低，盤中最低下跌684點至33,663點。台積電盤中最低下跌55元至1,850元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。