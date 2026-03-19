記憶體股飆漲揭自結獲利 創見、鈺創、凌航同步報喜

記憶體股近期躍居台股盤面強勢焦點，創見（2451）、鈺創（5351）與凌航股價同步飆高，其中凌航（3135）19日更直接攻上漲停。以波段表現來看，創見本月已上漲47%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來也大漲60%。隨股價短線急漲，三家公司揭露最新自結獲利。

從獲利數字來看，創見1月稅後純益27.86億元，年增1,578%，每股純益6.49元；凌航1月稅後純益3.64億元，年增18,100%，每股純益4.72元；鈺創2月稅後純益1.59億元，年增400%，每股純益0.48元。三家公司單月獲利同步走強，也替近期股價漲勢增添基本面題材。

展望後市，創見與凌航的成長主軸都聚焦AI與高階應用布局。創見受惠AI伺服器需求、工控專案放量及記憶體價格走揚，營運動能延續，工控業務仍是重要支撐；凌航則持續切入AI伺服器、邊緣運算與工控市場，在DDR5比重提升下，產品組合也有望進一步優化。

鈺創後市焦點則放在DDR4與整體DRAM供需變化。隨DRAM市況轉趨吃緊、DDR4報價走揚，鈺創被市場視為有望受惠的相關指標股之一。若後續報價續強、供給仍偏緊，營運彈性有機會進一步放大。