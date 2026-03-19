台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

中東戰事緊張、油價持續攀升、聯準會主席鮑爾釋出「鷹」訊，台股19日大舉回落658.9點、跌幅達1.92%，收33,689.68點，再度退出月線之外，三大法人更大舉抽資1,020.21億元。觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，力積電（6770）擠下群創（3481）登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大，外資更大舉回補86,604張，成為今日雙榜大贏家；此外，中鋼（2002）爆出逾10萬張大量（3167），也擠進人氣榜第十大，但卻遭外資重砍84,194張，明日走勢受關注。

觀察成交值前十名個股，台積電（2330）以573.17億元穩居首位，但卻量增下跌2.89%，股價收在今日最低價1,850元，影響大盤跌點達429點。

反觀，景碩（3189）、奇鋐（3017）、台光電（2383）紛紛逆勢突圍，改寫歷史新高價。其中，景碩漲4.92%、收383.5元；奇鋐漲8.92%、收2015元；台光電漲7.04%、收2890元。此外，穩懋（3105）受光通訊題材加持，放量強鎖漲停354.5元，為今日量價雙榜中唯一收漲停個股。

成交量方面，力積電轉型衝刺AI之外，另有三星罷工題材增添記憶體漲勢消息加持，今日除了挾逾50萬張大量，擠下群創登上人氣王寶座，股價更逆勢大漲4.31%，成交值同步放大至379.57億元、衝上第二大，成為今日雙榜大贏家。

另個值得關注的焦點為鋼鐵龍頭中鋼。由於中東戰火激化能源與海運成本大增，中鋼今日盤後開出4月與第2季盤價，市場預期每公噸將大漲1,000元的機率大增；但惠譽因鋼市供需波動及去槓桿不確定性，將中鋼展望調至「負面」，若獲利復甦或降負債進度不如預期恐遭降評。

今日中鋼隨台股整場壓在低檔狹幅整理，多空激戰之下，成交量放大至105,708張，但最後一盤遭空頭加重調節，爆出12,215張大量，收在今日最低價、也是前波低點18.8元。

午後中鋼新盤價出爐！一如市場預期漲勢擴大，季盤部分包括棒線在內的所有鋼品每噸都調漲1,000元，而月盤的熱、冷軋更是每噸大漲1,200元，另，中鴻熱、冷軋及鍍鋅每噸皆漲1,200元。明日市場將如何反應，值得關注。

今日成交值前十名為：台積電、力積電、景碩、華邦電（2344）、南亞科（2408）、奇鋐、鴻海（2317）、台光電、華通（2313）、穩懋。

成交量十名為：力積電、群創、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、華邦電、群益台灣精選高息（00919）、兆赫（2485）、元大台灣50（0050）、燿華（2367）、中鋼。