快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
盤面成交量與成交值前十大個股，力積電擠下群創登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大。（本報系資料照片）
盤面成交量與成交值前十大個股，力積電擠下群創登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大。（本報系資料照片）

中東戰事緊張、油價持續攀升、聯準會主席鮑爾釋出「鷹」訊，台股19日大舉回落658.9點、跌幅達1.92%，收33,689.68點，再度退出月線之外，三大法人更大舉抽資1,020.21億元。觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，力積電（6770）擠下群創（3481）登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大，外資更大舉回補86,604張，成為今日雙榜大贏家；此外，中鋼（2002）爆出逾10萬張大量（3167），也擠進人氣榜第十大，但卻遭外資重砍84,194張，明日走勢受關注。

觀察成交值前十名個股，台積電（2330）以573.17億元穩居首位，但卻量增下跌2.89%，股價收在今日最低價1,850元，影響大盤跌點達429點。

反觀，景碩（3189）、奇鋐（3017）、台光電（2383）紛紛逆勢突圍，改寫歷史新高價。其中，景碩漲4.92%、收383.5元；奇鋐漲8.92%、收2015元；台光電漲7.04%、收2890元。此外，穩懋（3105）受光通訊題材加持，放量強鎖漲停354.5元，為今日量價雙榜中唯一收漲停個股。

成交量方面，力積電轉型衝刺AI之外，另有三星罷工題材增添記憶體漲勢消息加持，今日除了挾逾50萬張大量，擠下群創登上人氣王寶座，股價更逆勢大漲4.31%，成交值同步放大至379.57億元、衝上第二大，成為今日雙榜大贏家。

另個值得關注的焦點為鋼鐵龍頭中鋼。由於中東戰火激化能源與海運成本大增，中鋼今日盤後開出4月與第2季盤價，市場預期每公噸將大漲1,000元的機率大增；但惠譽因鋼市供需波動及去槓桿不確定性，將中鋼展望調至「負面」，若獲利復甦或降負債進度不如預期恐遭降評。

今日中鋼隨台股整場壓在低檔狹幅整理，多空激戰之下，成交量放大至105,708張，但最後一盤遭空頭加重調節，爆出12,215張大量，收在今日最低價、也是前波低點18.8元。

午後中鋼新盤價出爐！一如市場預期漲勢擴大，季盤部分包括棒線在內的所有鋼品每噸都調漲1,000元，而月盤的熱、冷軋更是每噸大漲1,200元，另，中鴻熱、冷軋及鍍鋅每噸皆漲1,200元。明日市場將如何反應，值得關注。

今日成交值前十名為：台積電、力積電、景碩、華邦電（2344）、南亞科（2408）、奇鋐、鴻海（2317）、台光電、華通（2313）、穩懋。

成交量十名為：力積電、群創、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、華邦電、群益台灣精選高息（00919）、兆赫（2485）、元大台灣50（0050）、燿華（2367）、中鋼。

成交量 穩懋 景碩 中鋼 台積電 群創 三大法人

延伸閱讀

中鋼4月新盤價大漲1200元

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

相關新聞

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

台股19日收33,689.68點，下跌658.9點，三大法人賣超1,020.21億元， 外資更是出現大逃殺，單日賣超909.48億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）居外資賣超冠軍，中鋼（2002）竟遭外資大賣84,194張，居外資賣超第二大，但在外資大逃殺之時，仍買超力積電（6770）86,605張。

外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

受中東戰火升級，油價持續攀高，亞股19日隨美股下挫，日韓股股市分別大跌逾3%、2.5%。台股也無法倖免於難，在台積電（2330）帶頭回落之下，集中市場指數下跌658.9點、跌幅1.92%，收33,689.68點，成交值縮減至8,457.14億元；但櫃買指數卻逆勢上漲0.39點、漲幅0.12%，成交值放大至2,144.29億元。三大法人於集中市場大舉賣超1,020.21億元。

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

台股19日收盤下跌658.9點，終場以33,689.68點作收，成交量8,457.14億元；台積電（2330）收盤價1,850元，下跌55元，跌幅2.89%。因中東局勢混沌使國際油價再漲、美國聯準會會議未見鴿聲及美光盤後股價走跌，台股持續下探均線支撐，收盤指數跌破月線；不過，今日舉行法說會或參加論壇的台光電（2383）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、南俊國際（6584）等股亮燈漲停。

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

中東戰事緊張、油價持續攀升、聯準會主席鮑爾釋出「鷹」訊，台股19日大舉回落658.9點、跌幅達1.92%，收33,689.68點，再度退出月線之外，三大法人更大舉抽資1,020.21億元。觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，力積電（6770）擠下群創（3481）登上人氣王寶座、成交值同步衝上第二大，外資更大舉回補86,604張，成為今日雙榜大贏家；此外，中鋼（2002）爆出逾10萬張大量（3167），也擠進人氣榜第十大，但卻遭外資重砍84,194張，明日走勢受關注。

台股開低走低最低下跌684點 法人：高檔震盪加劇 主力用波動清洗籌碼

美股四大指數19日全數收黑，以道瓊工業指數下跌1.6%最重，加權指數19日開低走低，盤中最低下跌684點至33,663點。台積電盤中最低下跌55元至1,850元。

AI伺服器電力需求翻倍！專家點名看好「日電貿、鈺邦」：被動元件迎新循環

說到台灣被動元件供應鏈，其實有兩家公司很有代表性，一家是日電貿，另一家是鈺邦，當然啦這是我自己看完基本面之後，自己找的舉例，你也可以找別的。 兩家公司都在被動元件產業鏈裡，但角色其實完全不同。日電貿比較像供應鏈的整合者，它主要做電子元件代理，代理許多日本與台灣被動元件品牌，客戶則是電源模組廠、伺服器廠與電子製造廠。 簡單說它不是做元件，而是做通路。這種商業模式最大的特色就是營運相對穩定，毛利率雖然不會特別高，但只要電子產業景氣回溫，出貨量就會同步上升。 尤其是AI伺服器需求開始增加時，代理商通常是最早感受到訂單變化的一群，因為整個供應鏈的元件需求會先反映在通路端。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。