外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

台股19日收33,689.68點，下跌658.9點，三大法人賣超1,020.21億元， 外資更是出現大逃殺，單日賣超909.48億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）居外資賣超冠軍，中鋼（2002）竟遭外資大賣84,194張，居外資賣超第二大，但在外資大逃殺之時，仍買超力積電（6770）86,605張。

受中東戰火升級，油價持續攀高等因素影響，台股早盤以34,279.12點開出，權王台積電（2330）以1,875元開低，終場收在1,850元，下跌55元，權值股賣壓沈重，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等齊跌，指數盤中一度下探至33,663.78點。

盤面上，PCB族群由金像電（2368）闖進千金俱樂部，強勢收漲停1,005元領攻，柏承（6141）、景碩（3189）、欣興（3037）聯袂收高；散熱族群則由奇鋐（3017）領軍；矽光子族群汎銓（6830）、光聖（6442）也上漲；但大盤指數仍是下跌1.92%，收33,689.68點，重挫658.9點。

三大法人大舉賣超1,020.21億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超909.48億元，投信買超0.59億元；自營商賣超（合計）111.34億元，其中自營商（自行買賣）買超14.88億元、自營商（避險）賣超126.22億元。

外資賣超前十名 股中，賣超元大台灣50達89,171張，居外資賣超個股冠軍，其次是賣超中鋼，鴻海名列外資賣超第三大，遭外資賣超37,046張，記憶體的華邦電（2344）、南亞科，面板的群創（3481）、友達（2409）也都遭外資大賣，另外，台積電也被外資賣超22,790張。

外資買超前十名中，買超力積電86,605張最多，其次是買超大聯大（3702）13,571張，新興（2605）、長榮（2603）也獲外資買超。