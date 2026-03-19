外資狂砍909億元！三大法人倒貨1020億元 台股重挫資金轉戰櫃買

受中東戰火升級，油價持續攀高，亞股19日隨美股下挫，日韓股股市分別大跌逾3%、2.5%。台股也無法倖免於難，在台積電（2330）帶頭回落之下，集中市場指數下跌658.9點、跌幅1.92%，收33,689.68點，成交值縮減至8,457.14億元；但櫃買指數卻逆勢上漲0.39點、漲幅0.12%，成交值放大至2,144.29億元。三大法人於集中市場大舉賣超1,020.21億元。

在權值股承壓與資金轉向中小型股的結構轉換下，短線盤勢震盪加劇、類股輪動速度明顯加快。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超909.48億元，投信買超0.59億元；自營商賣超（合計）111.34億元，其中自營商（自行買賣）買超14.88億元、自營商（避險）賣超126.22億元。

盤面上，台積電下跌55元、跌幅2.89%，收1,850元，短均盡失，拖累大盤跌點約429點；聯發科（2454）下跌50元、跌幅2.89%，收1,680元，影響大盤約24點；鴻海（2317）跌5元、跌幅2.38%，收205元，影響大盤約21點，股價直逼2025年10月15日寫下的203元波段低點。

族群方面，記憶體在美光報喜但股價下挫，以及三星醞釀罷工等消息紛陳之下，多空陷入激戰，模組廠股價表現明顯優於晶片廠，終場十銓（4967）、廣穎（4973）、威剛（3260）連袂漲停；但南亞科（2408）跌5.79%、華邦電（2344）跌4.68%。

PCB族群則有金像電（2368）闖進千金俱樂部，帶量強勢收漲停1,005元領攻，柏承（6141）、景碩（3189）、欣興（3037）聯袂收高。散熱族群由奇鋐（3017）觸及漲停領軍，泰碩（3338）、尼得科超眾雙漲逾4%，雙鴻（3324）也收高3.88%。

此外，矽光子族群穩懋（3105）放量強鎖漲停354.5元帶頭衝，汎銓（6830）、上詮（3363）、光聖（6442）、波若威（3163）齊漲逾3%。