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半導體擴建商機擴散 特用化學品族群受矚目

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

因應AI強勁需求，半導體廠持續擴增產能，除了廠務、設備等供應鏈受惠以外，近來特用化學品族群也受到矚目，包括台特化（4772）、中華化（1727）、新應材（4749）、南寶（4766）等，台股19日大跌658點，南寶逆勢抗跌，收在平盤價327.5元。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，去年8月與新應材、信紘科（6667）共同成立合資公司，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利，整體進度優於預期。新寶紘科技今年3月併購南寶既有客戶「膜立股份有限公司」，藉由其成熟產線迅速取得初期測試與量產能力，大幅縮短建廠前置期。隨著業務順利銜接，今年起南寶供應給新寶紘的半導體用膠將認列為本業營收，實質挹注公司財務表現。

南寶樹脂執行長許明現表示，面對未來的挑戰，南寶今年將持續力拚營收再創新高，同時將加大對半導體特用化學領域的投入，這不僅會是未來重要的成長動能，也將使南寶更能從容抵禦總體環境的變化。

半導體 族群

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