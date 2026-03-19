台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

台股19日收盤下跌658.9點，終場以33,689.68點作收，成交量8,457.14億元；台積電（2330）收盤價1,850元，下跌55元，跌幅2.89%。因中東局勢混沌使國際油價再漲、美國聯準會會議未見鴿聲及美光盤後股價走跌，台股持續下探均線支撐，收盤指數跌破月線；不過，今日舉行法說會或參加論壇的台光電（2383）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、南俊國際（6584）等股亮燈漲停。

今日成交金額大且走高為：穩懋（3105）、景碩（3189）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、定穎投控、台燿（6274）、旺宏（2337）、台光電（2383）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、華通（2313）、創見（2451）、台玻（1802）、聯電（2303）、世芯-KY（3661）、美時（1795）及光寶科（2301）。

群益投顧表示，股價反應資金持續追逐AI浪潮主要受惠的半導體相關為主的區塊;相對多數大型企業高評價壓力下.受油價、通膨、需求展望等多重變數壓抑。結構多空交錯下，估持續月線上下區間(偏多)震盪機率偏高。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，市場短期仍受地緣政治與通膨變數牽動，資金輪動快速，非AI族群在基本面尚未明朗前，表現空間相對受限，盤勢震盪整理格局恐將延續。

就評價面來看，台股本益比約落在17至18倍區間，資金集中於權值股，在內外資同步流入的支撐下，有助於穩定整體盤面表現。回顧歷史經驗，地緣政治衝突對台股影響多屬短期干擾，不過仍需持續關注油價走勢。若油價持續上揚，市場恐再度擔憂通膨壓力升溫，進而壓抑聯準會降息空間，並引發對經濟成長放緩的疑慮。

研判大盤上漲動能可望延續至第2季底，第3季則需留意修正風險。整體產業基本面仍偏正向，資金持續聚焦AI、雲端與光通訊等具結構性成長題材族群；在油價走升背景下，塑化族群短線亦具題材支撐，表現相對受到市場關注。