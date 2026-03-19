台股高檔震盪 法人認為：台股上半年仍處偏多態勢

說到台灣被動元件供應鏈，其實有兩家公司很有代表性，一家是日電貿，另一家是鈺邦，當然啦這是我自己看完基本面之後，自己找的舉例，你也可以找別的。 兩家公司都在被動元件產業鏈裡，但角色其實完全不同。日電貿比較像供應鏈的整合者，它主要做電子元件代理，代理許多日本與台灣被動元件品牌，客戶則是電源模組廠、伺服器廠與電子製造廠。 簡單說它不是做元件，而是做通路。這種商業模式最大的特色就是營運相對穩定，毛利率雖然不會特別高，但只要電子產業景氣回溫，出貨量就會同步上升。 尤其是AI伺服器需求開始增加時，代理商通常是最早感受到訂單變化的一群，因為整個供應鏈的元件需求會先反映在通路端。

2026-03-19 13:14