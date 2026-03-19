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台股高檔震盪 法人認為：台股上半年仍處偏多態勢
台股在連續兩天上漲，累計漲逾千點後，19日受油價上漲，引發通膨疑慮，大盤拉回整理。法人認為，短線大盤仍受地緣政治與通膨變數影響，不過並不影響AI中長期趨勢，對上半年的盤勢仍偏多看待。
回顧歷史經驗，地緣政治衝突對台股影響多屬短期干擾，不過仍需持續關注油價走勢。若油價持續上揚，市場恐再度擔憂通膨壓力升溫，壓抑聯準會降息空間，引發對經濟成長放緩的疑慮。
展望後市，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，市場短期仍受地緣政治與通膨變數牽動，資金輪動快速，非 AI 族群在基本面尚未明朗前，表現空間相對受限。研判大盤上漲動能可望延續至第2季底，第3季則需留意修正風險。整體產業基本面仍偏正向，資金持續聚焦 AI、雲端與光通訊等具結構性成長題材族群。
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