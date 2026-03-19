台股開低走低最低下跌684點 法人：高檔震盪加劇 主力用波動清洗籌碼

美股四大指數19日全數收黑，以道瓊工業指數下跌1.6%最重，加權指數19日開低走低，盤中最低下跌684點至33,663點。台積電盤中最低下跌55元至1,850元。

永豐期貨指出，昨日台指結算行情可說是標準的「多空雙巴」，早盤在外資期貨偏多布局與權值股撐盤下指數一度上攻，市場情緒偏向樂觀，不少追價多單在高檔進場，但隨著結算前壓低結算點位的慣性操作浮現，加上部分大型權值股轉弱，指數由紅翻黑，午盤後空方力道擴大，導致早盤多單迅速遭到收割。

然而接近尾盤時又出現拉抬結算的跡象，部分資金回補空單、權值股再度被點火，使得低檔追空的空單同樣來不及反應被反向夾擊，形成典型上下來回掃單的雙巴格局。

永豐期貨表示，從籌碼面來看，外資在期貨未必明顯轉空，但選擇權結算壓力與現貨調節形成短線劇烈震盪，顯示主力更傾向透過波動榨取流動性而非單邊趨勢推進；國際面近期美股雖維持高檔震盪，但科技股動能略有鈍化，加上市場對利率路徑仍存不確定性，使得台股在高檔區間更容易出現這種洗盤型結算。