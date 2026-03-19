快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

13家金控2月賺699.4億元 法人看好兩檔獲利動能

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

13家金控自結2月整體稅後純益699.4億元，月減6.4%，年增41.0%。法人指出，今年營運動能持續看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控若以獲利及穩定度、可分配盈餘能力及資本強度來看，國泰金（2882）優於同業。

大型本國投顧分析，金控2月獲利表現，除富邦金（2881）月增103%、中信金月增11%外，其餘均因工作天數減少，獲利較前一月下滑。

全體金控累計前二月稅後純益1,446.9億元，年增32.5%，主要受惠資本市場熱絡，其中，證券為主金控獲利年增率達93%，高於壽險為主金控的30%及銀行為主金控的28%。

法人表示，接軌IFRS 17後，壽險業獲利轉向以服務合約邊際（CSM）攤銷及經常性收益率為核心。國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽公布CSM開帳數分別為5,119億元、4,032億元、1,600億元，三家CSM攤銷每年均維持10%穩定成長。

由於IFRS17接軌後，壽險負債改以現時利率評價，三家壽險保單負債成本均顯著下降，擺脫先前避險後經常性收益率高於保單負債成本的負利差包袱。法人評估，富邦人壽接軌後負債成本降至2.0%最低，推估正利差達40-60基點

至於國泰壽人負債成本降至2.2%-2.3%，由負利差80基點轉為正利差40-50基點；台灣人壽資金成本降至2.5%-2.6%，正利差約10-20基點。

此外，金管會去年底修正外匯會計新制，未來大幅降低匯率波動對損益表的衝擊，提升整體壽險獲利穩定性。

法人認為，考量資產負債匹配，三家壽險透過將AC部位重分類至FVOCI債券以匹配負債存續期間，雖然造成淨值一次性減損，但加計CSM後「調整後淨值」均顯著提升，因代表保單未來利潤與現有股東權益的總和，較能穩定顯示壽險真實經濟價值。

富邦金 資本市場 法人

延伸閱讀

壽險新契約保費開門紅 前兩月收入大增41% 衝上2,437億元

富邦穩居產險獲利王

彰銀法說會／法人喊每股配逾1元、戰15年新高 海外大賺撐腰

壽險業避險部位史上最大減碼！台幣支撐鬆動 貶值壓力浮現

相關新聞

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

台股19日收盤下跌658.9點，終場以33,689.68點作收，成交量8,457.14億元；台積電（2330）收盤價1,850元，下跌55元，跌幅2.89%。因中東局勢混沌使國際油價再漲、美國聯準會會議未見鴿聲及美光盤後股價走跌，台股持續下探均線支撐，收盤指數跌破月線；不過，今日舉行法說會或參加論壇的台光電（2383）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、南俊國際（6584）等股亮燈漲停。

AI伺服器電力需求翻倍！專家點名看好「日電貿、鈺邦」：被動元件迎新循環

說到台灣被動元件供應鏈，其實有兩家公司很有代表性，一家是日電貿，另一家是鈺邦，當然啦這是我自己看完基本面之後，自己找的舉例，你也可以找別的。 兩家公司都在被動元件產業鏈裡，但角色其實完全不同。日電貿比較像供應鏈的整合者，它主要做電子元件代理，代理許多日本與台灣被動元件品牌，客戶則是電源模組廠、伺服器廠與電子製造廠。 簡單說它不是做元件，而是做通路。這種商業模式最大的特色就是營運相對穩定，毛利率雖然不會特別高，但只要電子產業景氣回溫，出貨量就會同步上升。 尤其是AI伺服器需求開始增加時，代理商通常是最早感受到訂單變化的一群，因為整個供應鏈的元件需求會先反映在通路端。

台股開低走低最低下跌684點 法人：高檔震盪加劇 主力用波動清洗籌碼

美股四大指數19日全數收黑，以道瓊工業指數下跌1.6%最重，加權指數19日開低走低，盤中最低下跌684點至33,663點。台積電盤中最低下跌55元至1,850元。

台股高檔震盪整理 法人指點這麼做

台股近期在高檔區間震盪整理，受美伊戰事升溫與通膨變數影響，市場風險情緒轉趨謹慎，不過，在權值股撐盤及資金回流支撐下，整體走勢仍維持相對穩健。法人表示，今年以來台股表現強勁，儘管地緣政治因素持續干擾市場情緒，市場普遍預期上半年盤勢仍偏多，指數續創新高的機率仍高。

HBM噴發撐不住股價？美光擴產添壓、三星罷工攪動 台記憶體股多空激戰

AI巨浪引爆記憶體需求，美光（Micron）財測驚豔卻因「砸錢擴產」盤後重摔5%；與此同時，三星工會拍板5月開始罷工18天。供應鏈瓶頸疊加通膨陰影，台股記憶體族群19日陷入多空激戰。

台股光通訊廠逆勢反彈 OFC 大會展現產業實力

本周除GTC大會外，OFC大會也同步在洛杉磯舉行，Lumentum、AAOI及Coherent等大廠各顯神通，展示光通訊實力。台股光通訊廠受此激勵，19日集體反彈，濾光片廠統新（6426）、東典光電（6588）率先漲停，華星光（4979）、上詮（3363）也反彈近半根漲停板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。