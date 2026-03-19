13家金控2月賺699.4億元 法人看好兩檔獲利動能

13家金控自結2月整體稅後純益699.4億元，月減6.4%，年增41.0%。法人指出，今年營運動能持續看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控若以獲利及穩定度、可分配盈餘能力及資本強度來看，國泰金（2882）優於同業。

大型本國投顧分析，金控2月獲利表現，除富邦金（2881）月增103%、中信金月增11%外，其餘均因工作天數減少，獲利較前一月下滑。

全體金控累計前二月稅後純益1,446.9億元，年增32.5%，主要受惠資本市場熱絡，其中，證券為主金控獲利年增率達93%，高於壽險為主金控的30%及銀行為主金控的28%。

法人表示，接軌IFRS 17後，壽險業獲利轉向以服務合約邊際（CSM）攤銷及經常性收益率為核心。國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽公布CSM開帳數分別為5,119億元、4,032億元、1,600億元，三家CSM攤銷每年均維持10%穩定成長。

由於IFRS17接軌後，壽險負債改以現時利率評價，三家壽險保單負債成本均顯著下降，擺脫先前避險後經常性收益率高於保單負債成本的負利差包袱。法人評估，富邦人壽接軌後負債成本降至2.0%最低，推估正利差達40-60基點

至於國泰壽人負債成本降至2.2%-2.3%，由負利差80基點轉為正利差40-50基點；台灣人壽資金成本降至2.5%-2.6%，正利差約10-20基點。

此外，金管會去年底修正外匯會計新制，未來大幅降低匯率波動對損益表的衝擊，提升整體壽險獲利穩定性。

法人認為，考量資產負債匹配，三家壽險透過將AC部位重分類至FVOCI債券以匹配負債存續期間，雖然造成淨值一次性減損，但加計CSM後「調整後淨值」均顯著提升，因代表保單未來利潤與現有股東權益的總和，較能穩定顯示壽險真實經濟價值。