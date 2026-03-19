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AI伺服器電力需求翻倍！專家點名看好「日電貿、鈺邦」：被動元件迎新循環

聯合新聞網／ 玩股網
以台灣供應鏈為例，日電貿（3060） 作為通路代理商，能率先觀察到電源模組廠的訂單變化，營運相對穩健；而 鈺邦（6449） 專攻的固態電容具備耐高溫、長壽命特質，正是 AI 電源設計中的關鍵濾波與儲能元件。台股示意圖／本報資料照片
以台灣供應鏈為例，日電貿（3060） 作為通路代理商，能率先觀察到電源模組廠的訂單變化，營運相對穩健；而 鈺邦（6449） 專攻的固態電容具備耐高溫、長壽命特質，正是 AI 電源設計中的關鍵濾波與儲能元件。台股示意圖／本報資料照片

回頭看過去兩年，被動元件產業其實經歷了一段非常典型的電子循環。2022年開始，因為消費電子需求突然急凍，手機與PC出貨大幅下滑，整個產業開始進入去庫存階段。

MLCC與各類電容價格一路修正，產業氣氛相當低迷。許多被動元件廠的營收與稼動率也跟著下降，市場甚至一度認為這個產業已經進入長期衰退。但從2024開始，整個產業結構其實慢慢出現變化。

第一個訊號是庫存逐漸回到正常水位，日本大廠像村田、TDK與太陽誘電在法說會上都提到，過去幾季持續去化庫存，目前庫存水準已經接近健康區間。

第二個訊號則是需求結構改變，AI伺服器的電源功率遠高於傳統伺服器，一台AI伺服器使用的電容與電感數量明顯增加，特別是高階MLCC、固態電容與電源電感需求開始被市場重新注意。

全球被動元件產業的分工版圖

AI算力正在改變電源需求

AI伺服器與傳統伺服器最大的差別，其實就是電力密度。GPU在運算時耗電量極高，一台AI伺服器的電源功率可能是一般伺服器的數倍，電源模組的設計也變得更複雜。

電流越大，電源穩定度要求就越高，因此需要更多高品質電容來做濾波與儲能。換句話說，AI算力越強，電源需求就越高，而電源需求越高，被動元件的用量自然就會增加。

過去被動元件高度依賴手機與PC，但現在開始多了一個新的需求來源，就是AI算力中心。

全球被動元件產業的分工版圖

全球被動元件產業其實有很清楚的分工。高階MLCC主要由日本廠商主導，例如村田、TDK與太陽誘電，這些公司長期掌握高階技術與製程能力。

台灣廠商像國巨與華新科在中高階市場也有很強競爭力，而中國廠則多集中在中低階產品。AI伺服器需要高可靠度元件，因此供應鏈仍然以日本與台灣廠為主。

這也是為什麼每一次AI算力投資擴張，市場都會重新關注被動元件族群。因為AI伺服器不是一次性的消費電子，而是長期基礎建設，一旦資料中心持續擴張，電源與電力管理設備需求也會同步增加。

哪個好？

說到台灣被動元件供應鏈，其實有兩家公司很有代表性，一家是日電貿，另一家是鈺邦，當然啦這是我自己看完基本面之後，自己找的舉例，你也可以找別的。

兩家公司都在被動元件產業鏈裡，但角色其實完全不同。日電貿比較像供應鏈的整合者，它主要做電子元件代理，代理許多日本與台灣被動元件品牌，客戶則是電源模組廠、伺服器廠與電子製造廠。

簡單說它不是做元件，而是做通路。這種商業模式最大的特色就是營運相對穩定，毛利率雖然不會特別高，但只要電子產業景氣回溫，出貨量就會同步上升。

尤其是AI伺服器需求開始增加時，代理商通常是最早感受到訂單變化的一群，因為整個供應鏈的元件需求會先反映在通路端。

鈺邦的角色則比較直接，它主要產品是固態電容。固態電容最大的特色是耐高溫、壽命長與穩定度高，因此常用在伺服器電源、顯示卡與工業設備等高可靠度應用。

AI伺服器功率需求非常高，電源設計也更複雜，所以高階電容需求自然會增加。從產業鏈來看，AI算力中心的擴張其實會帶動電源模組需求，而電源模組又會帶動電容需求，因此鈺邦其實是在AI電源供應鏈裡相當直接的受惠者。

AI時代的電力管理革命

如果把視角再拉高一點，其實可以看到被動元件產業正在出現一個新的需求結構。過去最大的市場是手機、PC與車用電子，但現在多了一個新的需求來源，就是AI算力。

AI算力的擴張意味著更高功率的電源設計，也意味著更多的電容與電感需求。

這種需求不像消費電子那樣高度循環，而更像是一種基礎建設投資。資料中心一旦建立，後續還會持續擴張算力與電力設備，因此相關供應鏈也會跟著長期成長。

所以未來幾年，被動元件產業可能會形成一個新的結構。

消費電子提供基本需求，車用電子提供穩定成長，而AI算力則提供新的成長動能。很多人在看AI產業鏈時只注意到晶片，但其實整個系統能不能穩定運作，最後還是回到電力管理，而電力管理的核心，就是被動元件。

這也是為什麼最近市場開始重新討論這個族群，因為在AI產業裡，被動元件其實是一群很容易被忽略的關鍵角色。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI算力帶動電力需求，被動元件火熱，日電貿、鈺邦要贏了？

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