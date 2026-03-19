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美股四大指數收黑拖累台股翻黑 記憶體族群逆勢撐盤、威剛旺宏強彈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

美股四大指數周三全面收黑，道瓊工業指數重挫768.11點或1.6%，標普500指數跌1.4%，那斯達克指數跌1.5%，費城半導體指數也同步回落；在聯準會維持利率不變、強調通膨仍偏高，加上中東局勢升溫推升油價的壓力下，台股19日下跌，加權指數跌破34,000點。權值股台積電（2330）、聯發科（2454）與日月光（3771）同步走弱，但記憶體族群逆勢吸金，威剛（3260）、旺宏（2337）幾乎逼近漲停，宜鼎（5289）也漲逾5%。

台積電報1,870元，跌1.84%；聯發科報1,685元，跌2.6%；日月光約350.5元，跌幅近2%。相較之下，記憶體股表現明顯強勢，威剛衝上518元、大漲8.48%，旺宏來到157元、上揚9.41%，宜鼎報1,355元、漲幅5.86%，成為今日半導體盤面最抗跌的一群。

展望後市，短線市場恐怕仍得先消化外部變數。聯準會18日雖然按兵不動，但指出通膨仍「稍高」，並未明確釋出更積極的降息訊號，近半數官員預估今年大致仍僅有一次降息；與此同時，中東衝突升高，布蘭特原油亞洲盤大漲，市場對高油價、高利率並存的疑慮升溫。對台股而言，只要國際股市續受此類風險干擾，大型電子權值股短線仍可能維持震盪整理。

不過，盤面強弱分歧也透露，資金並未全面撤出科技股，而是轉向有報價支撐的記憶體與儲存族群。集邦先前預估，本季一般型DRAM合約價將季增90%至95%，NAND Flash價格也估季增55%至60%；而美光最新財測則反映，AI系統帶動的記憶體需求依舊強勁，供應偏緊也持續推升獲利表現。

台股 聯發科 威剛

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