台股高檔震盪整理 法人指點這麼做

台股近期在高檔區間震盪整理，受美伊戰事升溫與通膨變數影響，市場風險情緒轉趨謹慎，不過，在權值股撐盤及資金回流支撐下，整體走勢仍維持相對穩健。法人表示，今年以來台股表現強勁，儘管地緣政治因素持續干擾市場情緒，市場普遍預期上半年盤勢仍偏多，指數續創新高的機率仍高。

隨著資金回流亞洲市場趨勢明顯，在AI浪潮帶動下，台灣、日本及韓國等市場持續受到資金青睞。就評價面來看，台股本益比約落在17至18倍區間，資金集中於權值股，在內外資同步流入的支撐下，有助於穩定整體盤面表現。

回顧歷史經驗，地緣政治衝突對台股影響多屬短期干擾，不過仍需持續關注油價走勢。若油價持續上揚，市場恐再度擔憂通膨壓力升溫，進而壓抑聯準會降息空間，並引發對經濟成長放緩的疑慮。

展望後市，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，市場短期仍受地緣政治與通膨變數牽動，資金輪動快速，非AI 族群在基本面尚未明朗前，表現空間相對受限，盤勢震盪整理格局恐將延續。

研判大盤上漲動能可望延續至第2季底，第3季則需留意修正風險。整體產業基本面仍偏正向，資金持續聚焦AI、雲端與光通訊等具結構性成長題材族群；在油價走升背景下，塑化族群短線亦具題材支撐，表現相對受到市場關注。